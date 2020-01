Cuenta atrás para el choque de Santander y Benjumea con 1.000 millones en juego

Ya hay fecha para la vista previa que enfrentará al expresidente de Abengoa Felipe Benjumea y el Banco Santander por la demanda de 1.000 millones de euros que el primero le reclama a la entidad. Según confirman fuentes jurídicas a este diario, la titular del Juzgado de Primera Instancia número 43 de Madrid, Carmen Iglesias, ha señalado para el próximo 5 de febrero la celebración de la audiencia previa contra la entidad que preside Ana Botín y HSCB, a quienes responsabiliza directamente de la caída de la multinacional sevillana.

En noviembre de 2018, la sociedad familiar de Benjumea Inversión Corporativa (IC) junto con Finarpisa y Ardachón iniciaron acciones legales contra ambas entidades a las que culpa por la fallida ampliación de capital de 650 millones de euros en el año 2015, lo que abocó a la entidad a presentar el preconcurso de acreedores. Fuentes de la investigación explicaron a este diario que los escritos, que se presentaron en varios juzgados de primera instancia de Madrid, recogían todos los hechos ocurridos entonces así como el peritaje realizado por las firmas Brattle y Accuracy, las cuáles cifran en 1.000 millones de euros el daño causado por la retirada de estas dos entidades bancarias de la ampliación de capital.

Aunque las demandas recayeron en los Juzgados de Primera Instancia número 86 y 43 de Madrid, finalmente fue este último el que acumuló las acciones jurídicas. Su titular llegó a señalar audiencia previa el pasado año, si bien se suspendió tras la presentación de más denuncias que recogen en gran medida los detalles del juicio que cogió la Audiencia Nacional contra la excúpula de Abengoa por las indemnizaciones millonarias. Benjumea, que fue absuelto tras la celebración de la vista oral, alegó entonces que su salida de la empresa sevillana que presidía desde el año 1991 se produjo precisamente porque fue una de las imposiciones de las entidades financieras que iban a participar en la ampliación de capital del año 2015, la cual finalmente no se llegó a producir.

"Condición inexcusable"

Tanto Inversión Corporativa como Finarpisa y Ardachón, que reclamaron unas cuantías de 900 millones de euros y 100 millones, respectivamente, apuntaron en sus demandas que Abengoa no tenía problemas de liquidez en el momento de los hechos y que el 'cerrojazo' de la banca junto con el cese del presidente de la compañía derivó en una "una oleada de especulación e incertidumbre" así como en la desconfianza del mercado. Al respecto, la Audiencia Nacional concluyó en su sentencia del 11 de enero de 2018 que no se pudo probar que fuera fingido el cese por parte del Consejo de Administración de Benjumea. Al contrario, precisa el fallo que su salida vino determinada ante la "imposición ejercida" por las entidades bancarias que iban a asegurar la ampliación y, en concreto, por el Santander que dijo que la marcha de Benjumea era una "condición indispensable e inexcusable".

Al respecto, las demandas presentadas por la sociedades vinculadas al empresario recogen las conclusiones del órgano judicial, que determinó que no se había producido administración desleal con su gestión al frente de Abengoa, así como los resultados semestrales de ese 2015 según los cuáles las ventas crecieron un 3% y el beneficio neto aumentó un 5%, alcanzando los 72 millones de euros. Según exponen sendos escritos, los motivos que abocaron Abengoa a su caída hay que buscarlos en la negativa de los bancos a apoyar la ampliación; hecho que se produjo el mismo día en que se iba a firmar la carta de compromiso de aseguramiento, esto es, el 14 de septiembre.

"Articulación inverosímil"

Por su parte, Banco Santander remitió al juzgado un escrito de oposición de demanda en el que rechazó todos los hechos denunciados por Benjumea y aseguró que su denuncia realizaba una "construcción inverosímil para articular una multimillonaria reclamación" con un "incierto y articulado relato". "Lo expuesto hasta ahora expone que ningún acto antijurídico o culpable cabe atribuir a las demandadas pues no cabe calificar como tal la propuesta o asunción de una condición negocial que fue aceptada por todas las partes", reza el escrito remitido por la entidad al juzgado y al que tuvo acceso este diario.

De este modo, tanto el Santander como HSBC se desligan de cualquier responsabilidad en la deriva de Abengoa y concluyen que la causa que finalmente determinó el fracaso de la ampliación de capital fue "previa y ajena" y hay que buscarla en "la desconfianza de amplios sectores del mercado en la compañía". Al respecto, la entidad hongkonesa añadió que si no se firmó la operación de ampliación de capital fue porque no se cumplió con las condiciones pactadas por las entidades participantes; entre ellas, que Inversión Corporativa (IC) no suscribiera el "irrevocable compromiso" de aportar 120 millones de euros a Abengoa.