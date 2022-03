Sayas deja claro que no entregará el acta de diputado pese a la suspensión de UPN

El diputado de UPN Sergio Sayas ha manifestado a Efe que no tiene intención de entregar su acta después de que el Comité de Garantías y Disciplina haya decidido suspenderle de militancia durante 2 años y 6 meses, al igual que a su compañero Carlos García Adanero, por contravenir las directrices del partido en la votación de la reforma laboral. El Comité de Garantías y Disciplina de UPN ha adoptado esa resolución, que puede ser recurrida ante el Consejo Político, al considerar que cometieron una "falta grave" al "ocultar la realidad de su sentido del voto", ya que si lo hubieran comunicado se estaría ante una "infracción leve".

Además de la suspensión de militancia a los dos diputados se les impone la sanción accesoria de inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del partido o en representación de éste por igual periodo de tiempo. Sayas, quien opina que el presidente de la formación regionalista, Javier Esparza, "está empeñado en romper UPN y va camino de conseguirlo", lamenta en un comunicado que el Comité de Garantías no haya aceptado las alegaciones presentadas, ya que eran, a su juicio, "una oportunidad para recuperar el entendimiento y la serenidad dentro del partido y para ejercer un liderazgo adulto en UPN".

"Esparza no ha querido aprovechar esa oportunidad para el encuentro y ha optado por romper UPN y seguir haciendo el modelo de partido en el que cree, “ese en el que decide él sin crítica y sin debate", añade al respecto. El diputado afirma que "la expulsión estaba decidida desde el minuto uno por el presidente y que a partir de ahí lo único que se ha intentado es vestir una decisión injustificable y contraria a los estatutos de UPN y a la propia Constitución, que en el fondo solo buscaba ejercer un liderazgo único y sin contrapesos ni voces alternativas".

"Es fruto de su debilidad", asevera, al tiempo que añade que esta decisión "no hace sino debilitar UPN y acorralar a una gran parte de los afiliados, muchos de ellos con décadas y cargos en el partido y en las instituciones, que no está de acuerdo con las decisiones del presidente y que no entienden que Esparza haya apostado por la purga de cualquier voz crítica en el partido". Pero sobre todo, subraya, "esta decisión a quien expulsa es a muchos votantes de UPN que ya no confían en Esparza", por lo que, continúa, "lo que suceda a partir de ahora es responsabilidad exclusivamente de Esparza". La opinión de su compañero Carlos García Adanero se conocerá esta tarde en la que está prevista una comparecencia ante los medios de comunicación.