El 40% de los españoles reclama nuevas elecciones tras el fin de la crisis sanitaria

Que se anticipen las elecciones y volvamos a votar una vez se dé por finalizada la crisis sanitaria del coronavirus empieza a estar sobre la mesa. El respaldo a esta medida extraordinaria que estaría motivada por la grave situación que ha atravesado el país en los últimos meses ya convence a cerca de la mitad de los españoles, como muestra el último barómetro de DYM para Henneo-La Información. Según el sondeo, un 41,7% de los españoles reclama un adelanto electoral que permita iniciar una nueva etapa postpandemia. Una llamada a las urnas que tendría que concretarse una vez se haya alcanzado la 'nueva normalidad', con todas las provincias situadas en la misma fase del plan de desescalada.

En el lado contrario de esta reclamación está un 49,1%, que no quiere que se vuelvan a convocar comicios. La mayoría de los que pertenecen a este porcentaje admiten haber votado a PSOE o Unidas Podemos el pasado 10 de noviembre, mientras que los que piden urnas son mayoritariamente simpatizantes de Vox, PP y Ciudadanos, aunque de estos últimos en menor grado. Además, hay un 9,2% que ha preferido no opinar o no contestar a dicha cuestión de la encuesta, realizada con una muestra de más de mil llamadas telefónicas entre el 21 y el 24 de mayo. Un dato que se complementa con la valoración de 0 a 10 al Gobierno, con un 23,9% de encuestados poniéndole la peor nota al Ejecutivo. En total, un 52,1% da entre un 0 y un 4 a la coalición que lidera Pedro Sánchez, y un 47% opta por otorgarle entre un 5 y un 10.

​La estimación de voto del sondeo otorga una nueva victoria al PSOE, que obtendría hasta el 25,1% de los sufragios, empeorando sus resultados del 10-N. El PP mejoraría ligeramente y se quedaría cerca de los socialistas, gracias al 22% de apoyo en las urnas. La tercera fuerza volvería a ser Vox, que incluso sube un 0,6% hasta el 15,8%. Unidas Podemos también obtendría peores números, al caer a un 11,3% cuando logró en noviembre un 13%, mientras que Ciudadanos crecería hasta el 9% de respaldo.

Sondeo tarta mayo

Gran preocupación por la crispación

Otro aspecto relevante del sondeo tiene que ver con la tensión política que se ha desbocado incluso en medio de la alerta sanitaria. Una situación que no ha pasado inadvertida para los españoles, ya que hasta un 70,4% dice estar 'muy preocupado' o 'bastante preocupado' por los continuos choques entre los partidos y la ausencia de acuerdos entre ellos. Los que están 'poco' o 'nada' inquietos suponen tan solo un 8,8%. También es llamativo que quienes muestran más zozobra por los choques entre las formaciones son mayoritariamente votantes de Ciudadanos y PP. En el otro extremo están los que apoyaron a Unidas Podemos en los últimos comicios.

Esa tensión exponencial es responsabilidad de dos partidos en especial, según muestra el sondeo. El que más leña al fuego habría echado para los encuestados es Vox, que destaca en este ránking con un 66,7% de personas achacándole este problema. Los otros que sobresalen por encima del resto es Podemos, con un 46,7%, y el PP, con el 46%. Los que menos han contribuido a propiciar este enconamiento serían PNV y Ciudadanos, a los que solo culpan un 16,3 y un 15,9 respectivamente. Además, un 83,4% de los más de mil encuestados rechaza las manifestaciones del pasado sábado auspiciadas por Vox contra el Gobierno. Quienes sí las apoyan, que llegan al 26,2%, muestran su respaldo a los de Santiago Abascal o a los 'populares' de Pablo Casado.

Las valoraciones... previas al caso Marlaska

La valoración de líderes se divide entre los responsables de los partidos y los gestores de la crisis sanitaria. En el caso de los primeros todos suspenden al obtener menos de un 5. Pero quien destaca es Inés Arrimadas, que logra un 4,1 de nota, seguida por Pedro Sánchez con el 3,8. El que peor calificación logra es Santiago Abascal, con tan solo un 2,4%. En cuanto a los responsables de la pandemia, el único que aprueba es el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que alcanza el 5,4 de valoración. El resto, las cuatro autoridades delegadas y la vicepresidenta primera, suspenden. En ese grupo, la mejor valorada es Margarita Robles (4,4) y el peor, José Luis Ábalos (3,4).

Valoraciones sondeo mayo

La encuesta es previa a la grave crisis que ha surgido en el Ministerio del Interior tras la destitución del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos y la dimisión del ya exdirector Adjunto Operativo del Cuerpo Laurentino Ceña. Dos decisiones que han puesto en el disparadero al titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska, que ha asegurado que el cese del ya exresponsable de la Benemérita en Madrid solo obedece a la elección de "nuevos equipos". Y que, coincidiendo con toda la polvareda levantada, ha anunciado que se completará la subida salarial de las Fuerzas de Seguridad del Estado y se invertirán hasta 600 millones en mejorar las infraestructuras de ambas instituciones.