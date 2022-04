El TS admite el recurso de Pérez de los Cobos contra el fallo que avaló su cese. 

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso que presentó Diego Pérez de los Cobos contra la sentencia de la Audiencia Nacional que declaró conforme a derecho su cese como coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid cuando subordinados suyos investigaban -bajo la dirección de una juez- la posible relación de la manifestación del 8M de 2020 con el inicio de contagios de coronavirus.

Según ha informado el Alto Tribunal, el auto de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo por el que se adopta esta decisión "se conocerá en los próximos días". En concreto, Pérez de los Cobos presentó un recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Nacional, de fecha 15 de septiembre de 2021, que declaró conforme a derecho su cese. Ahora, los magistrados revisarán los argumentos con los que el exalto cargo impugna la resolución.

En aquella sentencia, los magistrados de la Audiencia Nacional vieron justificado el argumento esgrimido por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que aludió a la pérdida de confianza para acometer la salida del coronel. En esta línea, el escrito señalaba que "habiendo quebrado la confianza, no tiene sentido la declaración de reincorporación al destino".

Así, no vieron lógico mantener Pérez de los Cobos en el mismo puesto "imponiendo una relación profesional sustentada, además de en motivos reglados (idoneidad), también, en esa circunstancia subjetiva". "Es decir, por la pérdida de la confianza, cualidad que acompaña y mediatiza el nombramiento para dicho cargo y destino", añadieron.

Según recordó la Audiencia Nacional, esa pérdida de confianza llegó por la "no información" del "desarrollo" -y no del contenido- de "investigaciones y actuaciones" llevadas a cabo por la Guardia Civil. Todo ello en el amplio y, a veces, confuso "marco operativo y de Policía Judicial". "En el presente caso no se discute la idoneidad del cesado, es decir, su capacidad profesional para ostentar dicho cargo, sino la pérdida de confianza, en la que las razones subjetivas de la autoridad que lo designó están amparadas por la decisión libre de cesarle", señaló.

La decisión de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de considerar legal su cese supuso la revocación de la sentencia de 31 de marzo de 2021 del magistrado juez del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo Número 8, que había anulado la resolución administrativa del Secretario de Estado de Seguridad, que dispuso el cese de Pérez de los Cobos como Coronel Jefe de la Comandancia de Madrid.