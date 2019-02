Castilla y León y Canarias financiarán la  vacuna Bexsero, que cuesta 106€ la dosis

El temor a las graves secuelas de la meningitis B, que afecta especialmente a niños y preadolescentes, hace que muchas familias desembolsen en 212 euros y 318 euros -dependiendo de la edad del menor- para pagar la vacuna aprobada por la Agencia Europea del Medicamento contra esta enfermedad infecciosa, de marca Bexsero y fabricada por el laboratorio GSK.

Hasta ahora, no estaba incluida en el calendario oficial de vacunación, y por la tanto no estaba financiada por el Sistema Nacional de Salud, pero dos comunidades, Canarias y Castilla y León han decidido buscar fondos específicos en sus presupuestos para afrontar su pago, frente al criterio del Ministerio de Sanidad, que aboga por un calendario único y que critica que no se le haya hecho llegar la propuesta antes de tomar la decisión.

Castilla y León ya la incluirá en su presupuesto el próximo 14 de marzo y dotará a la partida unos 3 millones, ya que calcula que entre el 60% y el 70% de la comunidad ya están vacunados. Mientras, los responsables del Gobierno de Canarias prevén que este cambio en el calendario vacunal esté disponible antes del verano, tras las adquisiciones de las nuevas vacunas, lo que supondrá una inversión de tres millones y medio de euros más. Por su parte, la Asociación Española de Pediatría (AEP) recomienda inmunizar a los niños más pequeños, desde los dos meses.

Mientras, la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha criticado la decisión del Gobierno canario de incluir en su calendario vacunal "de forma unilateral" la vacuna contra el meningococo B. "Es una decisión política y no de impacto epidemiológico", ha lamentado.

Carcedo que no fue informada de la inclusión del Gobierno canario de la vacuna conjugada tetravalente frente al meningococo, la vacuna frente a la enfermedad meningocócica por serogrupo B, y la mejora de la oferta vacunal frente al Virus del Papiloma Humano (VPH) con la incorporación de una vacuna frente a 9 genotipo. La ministra ha insistido en que, "por respeto institucional", Canarias debería haber planteado esta cuestión "en el seno de la Comisión de Vacunas del Sistema Nacional de Salud".

La meningitis tipo B se transmite por vía aérea y tiene especial incidencia en los niños y adolescentes. Pese a que el número de casos en nuestro país, una tasa de mortalidad que ronda el 10% -y puede llegar solo 24 horas después de la infección- y las graves secuelas para hasta el 30% que la padecen, desde ceguera a sordera a amputación de miembros, hacen que las familias se movilicen y en un porcentaje muy alto adquieran la vacuna. Cuando no se podía encontrar en España, debido a la gran demanda, fueron a comprarla a Portugal, donde cuesta unos 20 euros menos cada dosis.