Varias CCAA piden a Sánchez que revise el uso de las mascarillas en el exterior.

Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y Madrid se han pronunciado a favor de ir retirando el uso de las mascarillas en exteriores al no ser necesarias ante el descenso de contagios de covid en las últimas jornadas, una medida que, la mayoría, cree que debería ser abordada por la Comisión de Salud Pública. Estas declaraciones se producen en la misma jornada en la que el Congreso vota el decreto ley que contempla la obligatoriedad de su uso en el exterior, que saldrá adelante gracias al apoyo de algunos socios de investidura del Gobierno como PNV y ERC. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido la que más ha criticado la medida y ha demandado al Gobierno que explique bajo qué criterio ha ratificado la medida.

Los responsables sanitarios de Castilla-La Mancha han anunciado este martes que en la próxima reunión de la Comisión de Salud Pública (sin fecha por el momento), que reúne a los técnicos sanitarios del Ministerio y de las comunidades, propondrán la eliminación del uso obligatorio de la mascarilla en las calles, así como plantearán la reducción de cuarentenas de infectados por Covid-19. El Gobierno castellanomanchego apuesta por el modelo adoptado en Sudáfrica para la reducción de las cuarentenas, donde se ha eliminado para los asintomáticos y se ha dejado en tres días para las personas que tienen síntomas.

Aunque lo ha dicho a "título personal", el presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha señalado que "ya va siendo hora" de que, con los informes técnicos que sean necesarios, ir retirando el uso de la mascarilla en exteriores. Mañueco ha detallado que su posición se basa en lo que le trasladan los técnicos de la Consejería de Sanidad, por lo que ha pedido que esta cuestión sea abordada de nuevo en el Consejo Interterritorial en lugar de que sea el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien haga anuncios.

El también popular y presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado partidario de empezar a relajar el uso de la mascarilla en la calle, a pesar de que sigue apostando por mantener su uso en exteriores. "En mi opinión y en la del comité clínico del servicio gallego de salud, la mascarilla en la calle podríamos empezar a relajarla y siendo absolutamente estrictos con la mascarilla en interiores", ha abogado. En Madrid, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado que no ve "necesario" el uso obligatorio de la mascarilla en exteriores, salvo cuando hay aglomeraciones o cuando no se puede mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros.

Coincidiendo con la reducción de contagios por covid, al haber sido doblegada la sexta ola, el Tribunal Superior del Justicia del País Vasco (TSJPV) ha resuelto no autorizar la ampliación hasta el 14 de febrero de la exigencia del pasaporte covid en bares, restaurantes y locales de ocio nocturno, y ha rechazado también su uso en hoteles y salas de juego, como había planteado el Gobierno Vasco. Una medida que ha estado vigente hasta ayer, 31 de enero, y que, según el tribunal, "no supera el triple juicio de proporcionalidad, necesidad y fundamentalmente de idoneidad, al no justificar precisamente la eficacia de la medida, a día de hoy, para evitar o reducir de manera apreciable los contagios".

Además, ante la caída en la transmisión del virus, Cataluña se ha comprometido a levantar las cuarentenas en las escuelas cuando haya algún positivo antes de que finalice el mes de febrero, independientemente de si logra el consenso con el resto de comunidades autónomas y el Gobierno. Una demanda que expondrá mañana en el Consejo Interterritorial, que reúne a Ministerio de Sanidad y consejeros autonómicos, para que se adapten los protocolos de las escuelas para eliminar la estrategia de cuarentenas en los centros educativos, vigente desde septiembre de 2020, en consonancia con lo que ha pedido la Sociedad Catalana de Pediatría (SCP).