Villarejo asegura que trabajó con Gloria Elizo (Podemos) y que usó su despacho. 

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha desvelado este lunes que "en otro tiempo trabajó" con la actual vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, la dirigente de Podemos Gloria Elizo, y que utilizó su despacho de abogados como un "buzón" además de pagarle "unos honorarios". "Y además eso ella lo sabe", ha sostenido. Villarejo se ha expresado en declaraciones a los medios antes de acudir a la reanudación del juicio que se sigue por él en la Audiencia Nacional tras ser preguntado si solicitará la expulsión de la causa de Podemos, que ejerce como acusación popular. "No tengo interés. Lo único que puedo decir es que gente muy importante como en otro tiempo mi buena amiga Gloria trabajó conmigo y ahora es responsable de temas jurídicos", ha asegurado.

El comisario jubilado ha reconocido que le "apetece" que la formación morada siga "inquiriendo y preguntando cosas que deben de salir a la luz" en el juicio por las piezas 'Iron', 'Land' y 'Pintor'. Por el contrario, la mujer de Villarejo, Gema Alcalá, instó a ello al tribunal en las primeras jornadas. Por otro lado, Villarejo ha lamentado que se le trate como a un "cacahuete andante" porque, mientras "la gente" se fija en él, no pone el foco en otras cuestiones relevantes al tiempo que ha denunciado que la macrocausa 'Tándem' -que engloba más de 30 piezas sobre sus negocios privados- "no tiene precedentes" en España.

Ejercerá como abogado codefensor

A su llega a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, el comisario jubilado ha sostenido que se trataba de una jornada puramente técnica" en la que "probablemente" ejerciera como abogado codefensor. "Yo también hablaré en nombre de mi defendido, un tal Villarejo", ha bromeado. En este contexto, el comisario jubilado ha insistido en la línea marcada en el inicio del juicio y ha mostrado su confianza en que prevalezca la "independencia judicial" sobre toda la "presión que estarán sufriendo" los jueces por parte de los "visitadores de noche, que van de negro y suelen apretar y amenazar a todo el mundo para que se haga lo que pretenden".

Ha mostrado su confianza en que prevalezca la "independencia judicial"

Este primer juicio por 'Tándem', ha continuado, no supone un desafío para su persona, sino para "cualquier ciudadano". "Nos la jugamos todos, no solo yo como imputado", ha sostenido, preguntándose si "vale todo con tal de aniquilar a alguien", incluso que el Ministerio Fiscal pueda falsificar documentos y presentar "pruebas falsas porque así se lo han ordenado". "Porque he sido el único idiota que se ha atrevido a denunciar a los fiscales anticorrupción", ha añadido.

Sobre Brahim Ghali o los Pujol

Por otro lado, Villarejo también se ha referido a su última comparecencia en la Comisión Kitchen del Congreso de los Diputados. "Entiendo que algún villarejólogo por ahí haya dicho cuando la última comparecencia mía dijo que yo tiraba cacahuetes con una falta de respeto al periodismo*yo creo que soy un cacahuete andante", ha afirmado.

A su juicio, "mientras la gente se mira" en él "se olvida de que un terrorista entró con pasaporte falso y no pasó nada", en alusión al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, o de que una "furgoneta que llevaba material" de la familia Pujol fue atracada por "cuatro señores armados" que la incendiaron, ha señalado, "como si estuviéramos en México".

"No es importante que no salga nada de mis relaciones con Santander y Telefónica. Claro, como tienen de jefe de seguridad a dos altos mandos del CNI... Yo confío en la independencia judicial y que poco a poco, si hay deseo de que haya una catarsis y de si debe haber una inteligencia civil además de la militar que nos quieren imponer con el CNI", ha zanjado.