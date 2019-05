Violeta desvela por qué ha estado ausente en Supervivientes y rompe con su novio

No solo las Azúcar Moreno protagonizaron el último Supervivientes. Violeta anda de aquí para allá pero sin quedarse en un sitio tranquila. El jueves se despedía de todos sus compañeros y explicaba que tenía que venir a Madrid para solucionar una cosa y más tarde -y según la organización le prometió- volvería de nuevo a Supervivientes. Lo cierto es que a la concursante no le ha dado tiempo de venir a España porque todos sus problemas se han solucionado en España.

Jordi González explicaba en directo qué le había ocurrido a la concursante para casi tener que abandonar el programa y finalmente no lo haya hecho. Al parecer, Violeta se realizó un test de embarazo y el resultado fue positivo. Este primer test resultó ser un 'falso positivo' porque le llevaron a cabo un análisis más en profundidad que determinó que no estaba embarazada. Por este motivo, la exnovia de Julen no ha tenido que abandonar el concurso y ayer, durante Conexión Honduras, pudo regresar al lado de sus compañeros.

La que ha sido su pareja durante todo este tiempo -recordemos que estuvieron cuatro meses sin estar juntos y retomaron su relación dos semanas antes de empezar Supervivientes- iba a plató por primera vez desde que Violeta está en el reality. Un Julen bastante serio y triste -para lo que estamos acostumbrados a ver en el plató de MyHyV- explicaba cómo se sentía.

Jordi González, después de comentar lo que le había pasado a Violeta, permitía a Julen poder hablar con ella en directo. Recordemos que la extronista tiene una trama amorosa abierta con Fabio, el argentino del que asegura haberse enamorado. "Yo me he dejado la cara por nuestra relación, me he tenido que comer muchas cosas para estar contigo. A diferencia tuya, si te he echado de menos" comentaba Julen. Su ya exnovia, mucho más alterada que él le respondía: "¿He matado a alguien? Te podía haber pasado a ti también, si yo estuviera enamorada de ti como el primer día, no me hubiera pasado esto. Yo no te he querido hacer daño en la vida".

De esta manera la concursante reconocía, no solo al que ha sido su pareja durante mucho tiempo, sino a toda España, que sentía cosas por Fabio y que aunque no llegaba a estar enamorada, le quería. Julen mientras tanto, no le quedaba otra que apretar los dientes y seguir con el rostro serio y aguantando todo tipo de comentarios en el programa, que lo cierto es que todos los colaboradores se mostraron muy cariñosos con él, entendiendo en todo momento por la situación por la que estaba pasando.