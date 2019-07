Vox supedita avanzar en los pactos a que Rivera se reúna con Abascal y con Casado

Nuevas condiciones de Vox para progresar en los pactos de investidura, al menos en Madrid y en Murcia: supeditar cualquier posible entendimiento a que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, acepte reunirse mañana con los máximos dirigentes de Vox, Santiago Abascal, y PP, Pablo Casado. Y, además, poner fin a la "política de trileros" de los populares y al "apartheid" de la formación naranja.

​La lideresa de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha comparecido en rueda de prensa para lanzar un nuevo órdago en la negociación. Después de que PP y Cs acordasen este lunes una hoja de ruta que contempla nueve de las diez exigencias del partido de extrema derecha, Monasterio ha afirmado que "no vamos a escatimar esfuerzos para llegar a un acuerdo de investidura en Madrid, pero no estamos dando nuestro apoyo a Díaz Ayuso (candidata del PP)".

Vox se ha sentido desplazado de las negociaciones y, según Monasterio, ni siquiera ha tenido tiempo de presentar su proyecto de pacto con los populares. "Hemos trabajado en un documento este fin de semana para cuando para mi sorpresa escucho por la radio que PP y Cs han llegado a un acuerdo sin esperar siquiera a nuestro texto", ha dicho.

​Monasterio ha insistido en varias ocasiones en que, ahora, la posibilidad de desbloquear cualquier acuerdo pasa por una reunión entre Abascal, Rivera y Casado, que habría de producirse mañana mismo.

Abascal espera reunirse con sus homólogos del PP y CS en el Congreso de los Diputados para realizar el "último intento" que permita "desbloquear" la posibilidad de formar gobiernos autonómicos en Madrid y la Región de Murcia. Abascal ha asegurado que será "generoso" en esa reunión para superar el bloqueo.

Según él, el acuerdo de gobierno firmado por PP y Cs en la Comunidad de Madrid significa que ambos persisten en el "error" de llegar a un pacto sin contar con Vox, lo que, a su juicio, debe llevar a la "reflexión de muchos españoles". "Parece que no han aprendido nada de Murcia y tienen un problema matemático", ha sentenciado.

"Esto no son formas de llevar una negociación", ha afirmado Monasterio. "Esto es una bofetada (en referencia al acuerdo PP-Cs en Madrid) a los votantes de Vox. La política de trileros del PP no va con nosotros ni la del apartheid e Ciudadanos. No parece tolerable que Ayuso agache la cabeza y se preste a los juegos de Aguado".

"La generosidad de Vox está fuera de toda duda. Si hay vicealcaldesa de Cs en Madrid es gracias a los votos de Vox; si hay presidente de Cs en la Asmablea de Madrid es gracias a los votos de Vox; y en Andalucía también", ha precisado Monasterio.

La política de Vox ha asegurado que su formación "no quiere sillones ni estar en el Gobierno. Solo queremos que se nos respete. Ciudadanos tiene que reunirse con Abascal, que Rivera se siente con Abascal y desbloquee esta situación", ha sentenciado.

