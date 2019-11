La JEC respalda a Vox en su veto a varios periodistas durante la noche del 10-N

La Junta Electoral Central (JEC) ha respaldado el veto de Vox a los periodistas del grupo Prisa a los que cerró las puertas de su sede en la noche electoral del 10-N. Finalmente, la JEC ha desestimado la reclamación que interpusieron dos medios del grupo, el diario 'El País' y la 'Cadena SER', a raíz de lo ocurrido al término de la jornada electoral.

En un acuerdo adoptado este miércoles, el organismo ha considerado que no está entre sus competencias ordenar al partido liderado por Santiago Abascal que permita acceder a su sede a los periodistas de dicho grupo dado que la comparecencia de sus líderes no constituye propiamente un acto de campaña y no se le puede aplicar el precepto de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) que que regula el tratamiento informativo de la campaña.

El partido, sumó los medios del grupo Prisa al grupo de periodistas a los que ya impedía el acceso a sus actos, después de que el citado diario denunciase en un editorial los argumentos "xenófobos e intolerantes" de su líder, medida que fue recurrida ante la Junta Electoral Central. La situación se agravó la noche del 10 de noviembre cuando Vox se reafirmó y no permitió a los periodistas de estas cabeceras entrar en su sede alegando que esta era un espacio privado no afectado por el acuerdo de la Junta; ambos medios presentaron sendas quejas y este miércoles la JEC las ha desestimado en la reunión que ha celebrado en su sede del Congreso.

El máximo intérprete de la normativa electoral advierte por un lado que estos medios formularon una "denuncia genérica que impide apreciar con certeza cualquier grado de incumplimiento o desobediencia" en la que podría haber incurrido Vox antes del final de las votaciones, y recuerda que el medio afectado el que tiene que acreditar que un partido "le ha discriminado efectiva e injustificadamente".

En cuanto a lo ocurrido aquella noche, recuerda que el artículo 66.2 de la Loreg obliga a los medios privados a informar respetando los principios de "pluralismo, igualdad, proporcionalidad y neutralidad" y a los partidos a no discriminar su acceso a los "actos públicos de campaña", por lo que esta obligación "no es aplicable" a los actos que las formaciones celebran en sus sedes tras los comicios para celebrar o comentar los resultados.