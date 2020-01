Alaska desvela a Motos su secreto para tener una relación sólida con Vaquerizo

Olvido Gara, más conocida como Alaska, se sentaba este miércoles en ‘El Hormiguero’ para presentar su nuevo disco, ‘Extrapolaciones y dos respuestas 2001 – 2019’. Además, la cantante y actriz también hablaba de ‘La última tourné’, el espectáculo teatral que protagoniza con su marido, Mario Vaquerizo, con el que recorre los teatros de España. Pablo Motos comenzaba la entrevista comentando la afición de la invitada por las series de televisión. “Me encanta ‘American Horror Story”, afirmaba.

Siguiendo con el tema de las series, el presentador le cuestionaba si cree que el nuevo Gobierno de Sánchez ha visto ‘House of cards’. “Sí”, contestaba Alaska, que además comentaba que “hoy en día ser político no es solo tener buena intención. Es un juego de estrategia. Seamos realistas”. “Y de traición”, apuntillaba Motos.

Alaska también desvelaba su afición por coleccionar “comida falsa o artificial”, una costumbre que surgió a partir de un viaje de Mario Vaquerizo a Japón cuando colaboraba en el programa. “Ahora resulta políticamente incorrecto, pero el plástico me parece el material más maravilloso del mundo”, comentaba sobre este tema. Precisamente sobre su marido, la cantante se mostraba animada con la participación de este en ‘Tu cara me suena’. “El reto de Mario es que aprenda a imitar”, explicaba.

Tras 20 años de relación, Mario y Alaska disfrutan de una relación estable, a prueba de discusiones, algo que incluso se convierte en positivo en su caso. “Discutir significa que estás vivo”, desvelaba. E iba más allá: “Mario siempre dice que discute con las personas que le importan. Y es verdad”. Pero que no salten las alarmas, sus discusiones, según contaba la cantante, “son del nivel de ‘Barrio Sésamo” y no existen silencios prolongados entre ellos porque “Mario no se puede quedar callado”.

La invitada no era la única que se sinceraba. Pablo Motos, durante la sección de Trancas y Barrancas, desvelaba que confundió a Sergio Ramos con Guti la primera vez que se conocieron: "Fue en una primera etapa, era antes de que fuéramos amigos". El presentador se sonrojaba contando esta anécdota, tanto que tenía que parar la entrevista para secarse el sudor de la frente. “Adiós al maquillaje”, bromeaba ante Alaska.