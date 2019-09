¿Qué gastos y daños provocados por la DANA cubren los seguros de casa y coche?

El temporal y las inundaciones provocadas por la DANA (depresión aislada en niveles altos) en el sureste español, que se han ido extendiendo por gran parte de la península, se ha cobrado la vida de varias personas, la evacuación de al menos 3.500 vecinos, desbordamientos de ríos, cortes de carretera y graves desperfectos en viviendas y vehículos. Los afectados se preguntan, ¿quién debe hacerse cargo de los daños económicos?, ¿depende de la póliza contratada con el seguro? No. Al tratarse de una situación de riesgo extraordinario, los cubre un organismo público llamado Consorcio de Compensación de Seguros.

Si una casa está asegurada, las coberturas habituales cubren el contenido (muebles, electrodomésticos, etc), el continente (puertas, ventanas, etc), y contingentes como incendios, robos y daños causados por fenómenos atmosféricos como la lluvia, la nieve, el granizo o el viento. En el caso de los coches, lo habitual es que los daños causados por fenómenos meteorológicos no estén cubiertos por el seguro.

¿Qué es una situación de riesgo extraordinario?

Como recuerda la OCU, los riesgos extraordinarios son los daños "causados por fenómenos de la naturaleza atípicos y dañinos, desde huracanes, terremotos o inundaciones", como ha ocurrido con esta gota fría. Y también, "los daños causados por actos de terrorismo, tumulto popular, actuaciones de las fuerzas armadas, etc". Todo está recogido en el Reglamento de seguro de riesgos extraordinarios publicado en el BOE.

El Consorcio de Compensación de Seguros es una entidad pública que depende del Ministerio de Economía y trabaja en colaboración con las compañías aseguradoras. Desde 1987 ha tramitado más de 500.000 expedientes por inundaciones, por los que ha pagado más de 4.500 millones de euros. De media, el Consorcio abona a los afectados unos 8.800 euros por los daños provocados por inundaciones en la vivienda. En las zonas de España donde se hayan dado las condiciones establecidas para un riesgo extraordinario, realizarán el pago de la indemnización a los beneficiarios mediante transferencia bancaria.

En el caso de los vehículos, el Consorcio de Compensación de Seguros se hace cargo de los desperfectos y siniestros provocados por inundaciones, coches a los que se los ha llevado la corriente y rachas de viento superiores a 120 km/h.

Si los daños causados en tu casa o el coche se deben a riesgos extraordinarios, debes comunicarlo inmediatamente en consorseguros.es. Siempre es importante recopilar pruebas o informes (policiales, de bomberos, meteorológicos, etc) o incluso aportar testigos.

¿Qué cubren los seguros de hogar y coche?



Contratar una póliza de seguros para el hogar no es obligatorio, aunque sí recomendable. Al menos, contar con el Seguro de Responsabilidad Civil, que cubre al asegurado y a su familia ante cualquier pago por daños que provocado a terceros derivado de su vivienda, como por ejemplo una gotera o similares. En el caso de los vehículos, contratar un seguro sí es obligatorio, que cubra igualmente la responsabilidad civil del conductor.

Las aseguradoras responden ante desperfectos provocados por agua de lluvia que alcance más de 40 litros por metros cuadrado y hora, granizo, nieve y viento que supere los 96km/h (dependiendo del seguro). Los datos que las aseguradoras toman como referencia son los obtenidos por las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología.

Por lo tanto, en caso de que una vivienda sufra desperfectos que no provengan de una situación de riesgo extraordinario, como goteras o pequeños desprendimientos provocados por el aire, sí debe hacerse cargo el seguro (siempre que lo incluyan las coberturas). Si se trata de zonas que no están incluidas en el seguro de la vivienda, como puede ocurrir con los trasteros, se hará cargo el seguro de la comunidad de propietarios.

En el caso de los vehículos, si solo cuenta con seguro a terceros, no estará cubierto ante ningún fenómeno natural. En el caso de estar a todo riesgo, cubrirá normalmente abolladuras por granizo y rotura de lunas. Además, debes saber que puedes solicitar una indemnización por los perjuicios causados, por ejemplo si has tenido que abandonar durante unos días la casa o si has necesitado un coche de sustitución.