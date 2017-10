La revolución tecnológica del Siglo XXI comenzó en un garaje. Las grandes empresas tecnológicas que han redefinido el mundo, nacieron en garajes. Un garaje, un espacio limitado pero al que sólo le hacían falta unas dosis de ilusión y conocimiento, ingredientes más que suficientes, para poner en valor a través de códigos binarios de ceros y unos una nueva forma de trabajar, de relacionarse y de pensar.

Algo parecida es la historia de Fernando Mora, ingeniero de Medio Ambiente de formación que decidió dar forma a sus sueños en un garaje. Así, en el patio del jardín de sus abuelos, en el pueblo de Alagón, plantó 28 cepas, y adquirió un equipo rudimentario para hacer su propio vino en el garaje de casa. A base de mucha ilusión y trabajo ha pasado a engrosar la exclusiva lista de Master of Wine, un club restringido al que sólo pertenecen 369 personas, y de ellas sólo cuatro en España.

Su primera vendimia fue en 2008 en Valdejalón (360 botellas) y cinco años más tarde crea junto a Mario y Francisco Latasa, Bodegas Frontonio, una micro bodega en donde se producen vinos únicos. El proyecto personal de Fernando pasa por recuperar las viejas garnachas en una zona difícil y de escasa estructura productiva, en las 25Ha de sus fincas en la margen izquierda del río Jalón.



Bodegas Frontonio hace poco vino, cuenta con una producción limitada, pero sólo hace vinos de calidad, aquellos que logran sin forzar la naturaleza de las cosas, asumiendo el rendimiento limitado unas veces de sus cepas e influyendo lo mínimo en su proceso otras.



Entienden que cada vino tiene su propia esencia y que ésta se consigue de modos diferentes, que en el mundo del vino no hay reglas fijas. La uva se pisa con los pies, se usan depósitos de cemento, la madera no es siempre la misma, nueva o viejas, más o menos tostada, el vino manda.



Uno de sus grandes vinos Frontonio Garnacha de 2014, es de profundo color granate . Criado en barrica 11 meses, es seco y de justa acidez, el alcohol bien integrado y aterciopelado en boca. Es largo y equilibrado, intenso y complejo que no pasa desapercibido.