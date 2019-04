Gintonic y cupcakes al estilo de Nueva York para conquistar Madrid

La Ciudad que Nunca Duerme no se gana este apelativo por casualidad. Nueva York, epicentro de la tendencia mundial, es por méritos propios lo que podríamos considerar como capital oficiosa del planeta Tierra. El lugar en el que todo sucede y en el que las modas se generan a velocidad de vértigo, algunas para hacerse indelebles y otras para ser efímeras, y que siempre, como un terremoto, acaba teniendo réplica en sitios tan diversos y lejanos entre sí como Moscú, Buenos Aires, Sídney o Madrid.

Precisamente es la capital de España la que nos ocupa hoy, porque estará colonizada de un ambiente 100% neoyorquino hasta el próximo 14 de abril por obra y gracia de la ginebra Seagram’s, tan embajadora de la ciudad como la mismísima Estatua de la Libertad, que ha conquistado el madrileño Barrio de las Letras desde el Gran Hotel Inglés.

Sofisticación, glamour, alta coctelería y dulce, mucho dulce son las bases sobre las que el Seagram’s NY Hotel reabre sus puertas en nuestro país, en una especie de pop-up festivo y culinario en el que no faltarán los combinados, los espectáculos de teatro, un bingo brunch y el plato fuerte de la edición: los cupcakes de Magnolia Bakery.

Popularizados por la serie Sexo en Nueva York, sentirse como Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) pero paseando por la calle Echegaray será a partir de hoy más fácil que nunca. Por vez primera y para lograr el más difícil todavía, Seagram’s ha convencido a esta famosa pastelería para que, por unos cuantos días, abra sus puertas fuera de la Gran Manzana. Para ello el propio staff de la pastelería se ha trasladado a Madrid, replicando uno de los rincones de este hotel como si fuera su propio obrador.

En él se prepararán, con la misma fidelidad que en la casa madre, algunas de las recetas más emblemáticas del local como el pudding de banana o el famosísimo Carrie Cake, que la propio Sarah Jessica paseaba con fruición en la serie, consagrándose así como uno de los dulces más populares de la televisión.

Aunque no será esta el único imán puramente neoyorquino que atraiga al madrileño. Si la repostería no es lo tuyo y prefieres disfrutar de un trago, los chicos de Death & Co, una de las coctelerías más trendies de Manhattan, también aterrizarán en el lobby del Gran Hotel Inglés con sus mezclas. Jigger, vaso mezclador y mucho, mucho estilo serán los protagonistas de los cócteles que, metafóricamente, están para morirse y que tendrán la ginebra como gran protagonista. Y todo esto sin tener que coger un avión o rellenar un tedioso ESTA para sentirse como un auténtico knickerbocker y que estará disponible de miércoles a sábado.

Más canalla es la propuesta del bingo brunch que copará los domingos de esta singular y temporal representación. De la cocina se encargará Byron Hogan –que fue chef de James Costos, anterior embajador de EE.UU. en España-, con cuatro creaciones destinadas a ex profeso a este eventazo en el que música, cócteles, comida y la posibilidad de ganar algún premio convertirá los domingos en tu día favorito de la semana.

El colofón, con esencia yankee pero con sello español, lo pone la compañía de teatro Yllana –responsable, entre otros, de los montajes del Florida Retiro o The Hole- con The New York Show –disponible jueves y sábados-, que durante algo más de dos horas sumergirá al espectador en los barrios con más ambiente de toda la Gran Manzana como Harlem, East Village o las luminosas calles de Broadway.

Y todo ello con una fecha límite, el 14 de abril, así que no demores muchos tus planes y disponte a conocer, sin salir de Madrid, lo más exclusivo, sensual y divertido de Nueva York en el corazón castizo de la capital española.