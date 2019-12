Irma Soriano: "En la casa de Gran Hermano las neuronas se te duermen"

Ni Anne Igartiburu ni Cristina Pedroche ni Paz Padilla. La campanada de este año la intentará dar Irma Soriano en su canal de Youtube. Volverá a contar las doce uvas 25 años después de su error. Era la Nochevieja de 1993 cuando al dar las Campanadas en Antena 3 cometió un error que hizo que los espectadores empezaran tarde a tomar las uvas. Durante los cuartos se puso a hablar y... el resto ya es historia. Ahora se atreve a hacerlo desde su canal de Youtube y así lo ha relatado en el podcast de La Información 'La Cabina de Borja Terán'. "En ese momento no existe el tiempo real", recuerda de aquella noche en la que más de uno se tomó tarde las uvas que no escuchaba nada y el realizador le pedía que hablara y hablara... y lo hizo tanto que empezaron las campanadas sin que se percatara.

Como 'Chica Hermida' que es "y con mucho orgullo" recuerda aquella época como un momento en el que la televisión se metía en las casas de los espectadores. Reconoce que "sacaba lo mejor de nosotros" y se pone como ejemplo: "Tuve la suerte de ponerme a su lado y aprender muchas cosas". Ahora en Youtube reconoce que está teniendo mucha paciencia para hacer un vídeo cada semana. "Ser youtuber es un trabajazo porque ahora en ninguna cadena nadie me va a promoconar nada".

De su paso por 'Gran Hermano' confiesa que el aislamiento le afectó. Tantos días en la casa de Guadalix "merma las neuronas". Casi se convierte en la ganadora de 'GH VIP 5', pero se quedó tercera. Lo recuerda como una experiencia que parece que no repetiría. "Se te olvidan cosas de fuera", asegura. Recuerda que entraba en el confesionario sabiendo que el "súper era el único que tenía contacto con tu familia". De su paso por el programa asegura que "fui yo misma" y recuerda que al encontrarse con Emma Ozores "le cedí cosas mías porque llevaba poca ropa". No olvida el día que la nominó "como si hubiera nominado a un hermano mío que se que no va a salir y no se va a enfadar conmigo... pero se enfadó". Pese a todo asegura que tiene recuerdos muy bonitos de lo vivido en la casa en la que llegó a tener pesadillas de tantos días allí encerrada.

"En un reality así sale lo mejor y lo peor de ti porque no tienes un teléfono que te desahoga ni a tu gente que te protege", reflexiona. Cuando le llegó la oferta para participar no pensó en si merecía la pena o no sino que lo vio como "un trabajo que pagan un sueldo semanal". A la casa no queda claro si volvería a entrar o no, pero en Mastercher con su "Pollo a lo soriano" seguro que arrasaría. Un momento especial de su trayectoria profesional es 'La ruleta de la fortuna', 'De tarde en tarde'... o los anuncios de Cola Cao. A las tres y media en la televisión española hace unos años había siempre un anuncio e Irma Soriano lo hizo durante dos años.

No olvida tampoco el día que Ana Orantes fue a su programa. Fue la mujer asesinada por su marido después de salir en televisión y que fue un punto de inflexión para entender y denunciar el maltrat . "Era la primera vez que contaba 40 años de sufrimiento y fue un mazazo a la conciencia de todo un país". Cree que "igual la sociedad no estaba preparada". Ana Orantes llegó ante las cámaras de televisión después de llamar numerosas veces al programa. "Estaba en su derecho de contarlo".

Desgraciadamente "después de su asesinato se inició un camino que ahora no se puede abandonar ni se debe tapar ni mirar a otro lado sino seguir adelante. Estoy en contra de toda la violencia pero hay una concreta que tiene género y es el machismo que asesina", asegura. Y lamenta que la realidad hoy en día impide a muchas mujeres que denuncien porque "vuelve a su casa y el que acaba de denunciar duerme en tu cama esa noche sabiendo que tiene la denuncia".

Por último confesó a Terán que se compró un telescopio para ver a sus pequeño en el colegio desde la ventana de su casa. Así es Irma Soriano, que este año volverá a dar las campanadas, pero no desde la Puerta del Sol. "Se podrá ver en directo... o en diferido". Ya tiene el vestido y los pendientes... ¡Feliz 2020!