Los zapatos que no pueden faltar en el armario de ningún hombre

La llegada del otoño se ha hecho esperar, pero ya ha entrado en escena y una de las partes del cuerpo que mejor abrigadas y confortables deben estar son los pies, que están en permanente contacto con el pavimento. En el caso de los hombres, normalmente este aspecto lo tienen resuelto, ya que no suelen llevar zapatos abiertos, y menos en otoño.



No obstante, eso no quita para que cualquier zapato cerrado valga para todo. Aunque los zapatos masculinos son menos llamativos que los femeninos, se dice que “un hombre se viste por los pies”, de modo que hay que escoger el modelo perfecto para cada ocasión y no tirar de lo primero que haya a mano. Por ello, vamos a repasar los imprescindibles del zapatero masculino para esta temporada.



1. Zapato Oxford, el clásico inmortal El zapato tipo Oxford es un clásico que ha pasado de padres a hijos hasta llegar a la actualidad como un modelo perfecto para los hombres que tienen que ir con traje al trabajo, para eventos (la temida BBC –bodas, bautizos y comuniones-) e incluso para llevar con unos jeans y un jersey de lana o una gabardina. Es el más imprescindible de todos los tipos de zapatos masculinos. Aunque los hay tanto lisos como con bordados o troquelados, la mejor opción es en liso, pues son más versátiles. Los colores, mejor tener dos pares, en negro y marrón, para poder combinarlos con todo.

2. Náuticos o mocasines, no solo para pijos Este estilo de zapato tiene tanto amantes fieles como detractores a ultranza; no hay término medio. Asociados desde siempre con el estilo pijo, los náuticos y los mocasines viven un nuevo ‘revival’ gracias al estilo deportivo que se está impregnando en la moda masculina. Son cómodos, originales y perfectos para los días en que hay que vestirse de sport pero arreglados. Están a medio camino entre el zapato clásico y las zapatillas, por lo que tener un par nunca está de más. De cara al otoño, mejor colores oscuros o tierra; los claros solo para el verano. Y mejor en piel que en ante, para poder usarlos cuando llueva.

3. Botas, ¿por qué no? Este tipo de calzado está menos extendido en el caso de ellos, pues está asociado a tribus urbanas muy concretas (los moteros o los rockeros). Si bien cada vez se van colando más en el zapatero masculino, ya que hay diferentes estilos que permiten adaptar esta tendencia a distintos tipos de outfits. Si nunca las has utilizado antes, para acertar mejor optar por un par bajas, lisas, con cordones y en colores oscuros.

4. Zapatillas, nunca son demasiadas La relación de amor entre las zapatillas deportivas y los hombres es prácticamente indestructible y, si a las mujeres les suelen gustar los zapatos de tacón –no a todas y cada vez menos-, ellos mueren por cada edición nueva de zapatillas que sacan. Si bien no todas valen para todo, por lo que hay que saber cuándo y cómo ponérselas.



Las más clásicas, como las Reebok de toda la vida, las New Balance, las Adidas Stan Smith o las Converse son perfectas para looks de sport pero con un punto sofisticado. Para los que apuestan por un estilo más urbano, están las que son tipo bota de basket (Nike Air Force) o las Vans, las imprescindibles de los que optan por el estilo skater.



En el caso de las zapatillas, los estilos sin inabarcables, por eso, si no tienes un look muy definido ten varios pares de distintos estilos que combinen con la mayoría de colores, así podrás emplearlas con asiduidad. Y si eres extremadamente clásico, siempre tendrás las de la marca El Ganso o las de Lacoste.