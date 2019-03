Los trabajadores bien podrían dividirse en tres grupos: los que prefieren comer a diario en el bar, los que recurren a la comida de su madre y a quienes no le queda otra que cocinar y cargar con el 'tupper'. Si eres de estos últimos, debes saber que una buena organización en la cocina, acertar con la compra del 'tupper' y utilizarlo de forma correcta, te permitirá ganar tiempo, ahorrar dinero y mejorar tu salud a largo plazo, porque comerás sano y a buen precio.

Según explican diferentes expertos nutricionistas en Better, lo primero es marcarse un día para cocinar. Esto ayuda a perder menos tiempo en la cocina. Lo lógico es hacerlo el domingo, aunque otros prefieren hacerlo el lunes para disfrutar al completo del fin de semana. También es importante comprar 'tuppers' de cristal de diferentes tamaños y formas, que además de adaptarse a la comida, nos facilitan la tarea de organizar la nevera.

Otro de los consejos es decidir las comidas con un plazo máximo de tres días de antelación. Si planificamos para cinco o los siete días de la semana podemos llegar a bloquearnos. Además, difícilmente el domingo vamos a saber qué nos apetecerá comer el jueves o el viernes.

Por último, una opción interesante es guardar alimentos por separado que se puedan combinar fácilmente. Es decir, preparar arroz, verduras fritas o asadas, pollo, pescado, hummus, huevos cocidos, pasta, etcétera. Esto permite llenar el 'tupper' durante toda la semana, e incluso si se cocina para dos, cada uno puede combinar los alimentos de forma diferente. El problema es que cada día hay que preparar la comida. Para lograr todos estos objetivo y comer sano a diario sin tener que gastar el dinero en restaurantes, es interesante contar en la cocina con alguno de estos curiosos modelos de 'tupper':

'Tupper'para ensaladas

8,77 euros (más gastos de envío)

¿Eres un amante de las ensaladas pero no te saben igual en un 'tupper' porque se mezclan los sabores? Esto no tiene por qué ser un problema con este modelo que cuenta con una base ancha para agregar la lechuga, el tomate y el aderezo. Pero después, ofrece compartimentos para agregar otros ingredientes como pollo, pescado, nueces, queso, etc.



