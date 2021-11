Nintendo Switch OLED: precio y dónde comprarla para tener una en Navidad

La escasez de microchips y la crisis de la distribución a nivel mundial no han acompañado al lanzamiento de la Nintendo Switch OLED model. Llegó al mercado español el 8 de octubre y ha sufrido roturas de stock, algo que se ha repetido en todo el mundo, incluso en EEUU desde verano. Por este motivo, ya hay quienes se apresuran para comprarla de cara a los regalos de Navidad y Reyes Magos. No es sencillo, pero se puede conseguir. Desde su lanzamiento en 2017 ha superado en ventas a otras consolas de su generación como la PlayStation 4 y la XBox One por lo que este último modelo promete.

El lanzamiento del juego 'Animal Crossing: New Horizons' también ha hecho que muchas personas se hayan animado a comprar el nuevo modelo. La Nintendo Switch 2021 se vende a un precio recomendado de 349,99 euros. Es el precio que todavía en noviembre mantienen las tiendas, aunque durante el Black Friday quizá algún vendedor pueda rebajarla.

¿Dónde se puede comprar para tenerla en Navidad?

Desde su lanzamiento, la Nintendo Switch OLED está disponible en los principales mayoristas y minoristas del mercado, aunque no siempre está disponible. Por el momento, estas son las tiendas donde se puede ir revisando cuándo está disponible (el stock puede variar, por lo que se recomienda leer la información de las siguientes tiendas online). Por suerte, cada vez hay más opciones de hacerse con una:

¿Qué ofrece la nueva Nintendo Switch OLED?

El último modelo de consola portátil de la compañía japonesa llegó al mercado para ser algo más que una continuación de la anterior Nintendo Switch. Para ello presenta una mejora en la pantalla, un soporte de mayor tamaño, más memoria de almacenamiento, una mejora en la calidad del sonido y la inclusión de un puerto LAN en el dock. Esto es lo más destacado de su ficha técnica:

Tamaño y peso: 102 x 242 x 13,9 mm / 320 gramos

102 x 242 x 13,9 mm / 320 gramos ​Pantalla: OLED HD, 7 pulgadas (1.280 x 720 píxeles)

OLED HD, 7 pulgadas (1.280 x 720 píxeles) Almacenamiento interno: 64 GB + microSD

64 GB + microSD Conectividad: WiFi, Bluetooth, LAN por cable

WiFi, Bluetooth, LAN por cable Sensores: acelerómetro, giroscopio y sensor de brillo.

acelerómetro, giroscopio y sensor de brillo. Puertos: USB tipo C

USB tipo C Batería: 4.310 mAh

Lo que más se nota a la hora de jugar con ella es la pantalla principal con tecnología OLED. Reproduce colores más vivos, tiene un mayor contraste y ha aumentado hasta las 7 pulgadas, un mayor tamaño en comparación con las versiones original (6,2 pulgadas) y Lite (5,5 pulgadas), pero han sido capaces de reducir sus dimensiones, algo interesante al tratarse de una consola portátil. Ahora está mucho mejor aprovechado el frontal y se han reducido los marcos, algo cómo lo que ha ocurrido con los teléfonos móviles en los últimos años hasta convertirse en todopantallas.

El nuevo soporte ajustable de la Nintendo Switch OLED model, situado en la parte trasera de la pantalla, facilita el poder jugar partidas a dos jugadores con el ángulo de inclinación deseado pudiendo colocarla más recta o más tumbada. Una mejora de la pestaña del modelo anterior, que además le aporta más estabilidad. También incluye una nueva base, donde además de la salida para conectarla a una televisión o monitor por HDMI y los dos puertos USB, añaden una entrada Ethernet para conectarla a internet por cable LAN, lo que otorga una señal más estable al jugar online.

Sobre la memoria hay que destacar que ha duplicado la capacidad de guardado con respecto a los modelos precedentes (64 gigas frente a los 32 de antes). Además, los Joy-Cons (mandos) también están actualizados, aunque siguen siendo compatibles son modelos anteriores. Están disponibles en color blanco o azul-rojo, aunque la consola solo se puede comprar en color negro. En cuanto a la batería, se mantiene como en modelos anteriores y aguanta durante varias horas de uso intensivo. Por último, la base o dock pasa a ser más redondeada, aunque de un tamaño similar al anterior.