Qué es la paleodieta y por qué causa furor entre los famosos

La humanidad ha evolucionado en todos los aspectos durante los siglos. En el ámbito de la alimentación ha sucedido lo mismo, si bien en este aspecto parece que hemos ido a peor. No es nada nuevo que los índices de obesidad mundiales están cada vez más altos, lo que ha hecho a muchos replantearse volver a los orígenes para comer de forma mejor y más consciente.



Así, en medio de la fiebre ‘healty’ o sana que vivimos, ha aparecido una nueva dieta que consiste, básicamente, en una involución. Se trata de la paleodieta, o alimentarse como los hombres de las cavernas. Pero sin ir a los extremos. No hace falta salir a cazar bisontes con una lanza para seguir la paleodieta. Es más sencillo de lo que pensamos y sus beneficios se notan en muchos aspectos.



La paleodieta consiste en alimentarnos como en la era paleolítica, antes de que los hombres se volviesen agricultores. Es decir, volver a comer esos alimentos a los que nuestro cuerpo y nuestra fisiología están más adaptados y desechar los nuevos, como los fritos, fast food y derivados. Carne, pescado, huevos, verduras, frutas del bosque y frutos secos son la base de esta dieta, dejando de lazo azúcares refinados, alimentos procesados o aceites vegetales.



El estadounidense Loren Cordain ha sido quien ha puesto de moda esta forma de comer, quien alega que ésta es la mejor forma de alimentarse porque es a la que estamos predispuestos genéticamente. Pero no solo eso. Aboga por volver a adoptar la filosofía que imperaba hace tantos millones de años: comer cuando se tiene hambre, beber cuando se tiene sed, hacer ejercicio y recuperar la libido.



Ahora bien, muchos se preguntarán qué es lo que deben comer para hacerse ‘paleolíticos’ de nuevo. Pues es bastante sencillo, porque se pueden comer todas las frutas y verduras, los frutos secos, los carbohidratos, las proteínas animales y las grasas. El pescado debe ingerirse unas ocho veces por semana, sobre todo el azul, que es el que tiene más grasas beneficiosas. Los alimentos que se deben dejar de lado, aunque se pueden comer de vez en cuando, son las legumbres, los lácteos y los cereales.



Así que vayámonos olvidando del arroz, la pasta, los cereales y el azúcar…y por supuesto el pan. Ah, y comer solo tres veces al día y no picar entre horas, como en el Paleolítico. Evidentemente, esta dieta tiene muchos detractores, como todas. Pero en este caso, señalan que es una aberración comer de esta forma, ya que el organismo humano ha evolucionado y que las necesidades de los hombres de las cavernas no son las mismas que las de hoy en día.



Los famosos se suman a ella

Como no podía ser de otra forma, muchos famosos ya se han hecho ‘paleolíticos’, ya que en ellos la preocupación por mantener la línea es mucho mayor. Así, ahora estos personajes se suman a los que ya son vegetarianos o veganos. Hablamos de estrellas de Hollywood, como Matthew McConaughey, que además es bastante estricto con ella e incluso practica el ayuno alternativo.



Megan Fox, Adriana Lima, Jessica Biel o Uma Thurman son algunas de las féminas que han caído rendidas a sus pies para mantener sus esculturales figuras. Y también la cantante Milley Cyrus. Mujeres que alegan que no solo han mejorado su figura, sino también su salud y su sistema inmunológico.



En esta lista también hay deportistas. El mismísimo Novan Djokovic la sigue y en España lo hace un jovencísimo futbolista, Marcos Llorente, jugador del Real Madrid, quien además la combina con una dura preparación física para convertirse en toda una estrella del balón de la mano de una alimentación del Paleolítico.