Heathrow pone en marcha un servicio para clientes VIPs por 3.300 libras

Salones privados, restaurantes VIPs y todo lo que puedas imaginar. Heathrow VIP ha transformado el transporte aéreo en una experiencia relajante y discreta para los que buscan algo más en sus viajes. Los clientes podrán contar con privacidad y lujo gracias a un equipo dedicados a ellos que les ayudarán a disfrutar de una experiencia única.

El servicio comienza con servicio de chofer que recoge al cliente en un BMW 7, con asientos de masaje, en su casa o en el hotel. Después será escoltado con un mayordomo a su propio salón privado. Mientras él descansa, otros miembros del equipo realizaran el check-in y le cuidarán el equipaje de mano. Le permiten hasta 10 artículos de mano.



Mientras le solucionan el equipaje, el viajero o los viajeros podrán disfrutar de una gran variedad de opciones de comedor. El menú es mensual y hecho con productos de temporada elaborados por el chef de estrella Michelín Jason Atherton. Otra de las ventajas es que podrán compartir esta experiencia con los dos invitados que ellos quieran.

Sala Vip en el aeropuerto de Heathrow

Otro de los servicios consiste en poner a disposición del viajero cualquier petición. “Un miembro del equipo se pondrá en contacto con el cliente para poner todo a su gusto y acompañarle si fuera necesario a descubrir las últimas colecciones de sus marcas favoritas”, destacan desde Heathrow VIP.

A la hora del despegue, los clientes podrán elegir si montar los primeros o los últimos en el avión. Además, ellos pasarán un control de seguridad privado para que no tenga que hacer cola, no tardarán más de 30 segundos. Una vez que decidan cuando van a montar en el avión irán acompañaros por un coche hasta las escaleras de la aeronave para que no tengan que esperar.

El servicio cuesta 3.300 libras y es usado habitualmente por famosos y líderes mundiales. El fin de este servicio es completar los viajes Vips, para que los clientes puedan tener una experiencia anterior y posterior al vuelo con el mismo lujo que a bordo.