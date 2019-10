Whatsapp ha cambiado nuestra vida a nivel personal y a nivel profesional. Por ejemplo, hace unos años era impensable concertar una cita para una entrevista de empleo a través de programas de mensajería, algo que ahora es más común de lo que pensamos. Pero también afecta a nuestro día a día en la oficina: los españoles somos productivos de media el 45% de nuestra jornada laboral, tal y como desvela un estudio de Workmeter publicado el año pasado, ya que entre las charlas con nuestros compañeros, navegar por Internet, 'echarse un cigarro' y resolver gestiones personales se pierde más de una hora diaria. Pero el principal problema es Whatsapp: perdemos una media de 10 horas al mes sólo utilizando este programa de mensajería -o aplicaciones análogas-, algo que se traduce en una pérdida de unas 13 jornadas laborales al año.

Pero, aunque parezca mentira, eso no es lo peor... El uso de Whatsapp en el trabajo también implica que normalmente escribirás a tus compañeros (al menos, a aquellos con los que trabes amistad). Algo que es buena idea siempre que tengas claro que se trata de un contexto profesional e, incluso con aquellos con los que mejor relación tengas, no conviene traspasar ciertos límites. Por eso, en este artículo de 'Business Insider' se repasan los 7 graves errores a la hora de escribir por Whatsapp a tus compañeros de trabajo.

1. No pedir permiso

Antes de enviar mensajes de texto al móvil de alguien, deberías solicitar su permiso, especialmente si se trata de un número personal. Por eso, tu primer mensaje debería reafirmar que has preguntado antes. Por ejemplo, puedes decir: "Hola X, este es el mensaje que te había comentado" o "Hola X, quería seguir con nuestra conversación de hoy, ¿este número es el correcto?".

2. Esperar una respuesta inmediata

Al igual que sucede en la comunicación con personas cercanas, mostrarse impaciente al escribir por Whatsapp es una mala idea. Es cierto que los mensajes se reciben instantáneamente, pero no todos responden a los mensajes de texto de la misma manera. Si necesitas una respuesta inmediata, intenta utilizar otra vía como una llamada o enviar un correo electrónico con "URGENTE" en la línea del asunto.

3. Usar demasiados emojis

Si bien los emojis son una manera divertida e informal de comunicarse, usar demasiados en una conversación de trabajo, especialmente con alguien con quien no estás cerca en la oficina, puede afectar a la forma en la que te ven como profesional. Para reducir ese riesgo, reduce el uso de caras sonrientes.

4. Cometer errores gramaticales y ortográficos

También es cierto que la mensajería de texto es informal en comparación con, por ejemplo, un documento técnico. Pero las conversaciones profesionales utilizando Whatsapp no son el lugar idóneo para exhibir tu peor ortografía o gramática. Los mensajes de texto que contienen un montón de errores apuntan a una falta evidente de habilidades comunicativas. Asegúrate de verificar tus mensajes antes de enviarlos.

5. Enviar mensajes a horas inapropiadas

Las conversaciones con mensajes de texto a menudo se consideran más íntimas que una cadena de correo electrónico. Por eso, intenta enviar mensajes de texto durante el horario laboral normal (una franja lógica es no antes de las 9 de la mañana o de las 10 de la noche, como tarde). Si necesitas enviar un mensaje antes o después de las horas de oficina, aclara al principio del mensaje por qué lo envías, en lugar de por la mañana.

6. Enviar tochos enormes de texto

Ya lo dicen en 'La vida moderna': "Non turrae" o, lo que es lo mismo, no hay que aburrir a los demás. Y menos a través de Whatsapp. ¿Lo maravilloso de los mensajes de texto? Que son breves. Si necesitas enviar un mensaje que contenga más de unas pocas oraciones, el correo electrónico es probablemente la mejor opción. Nadie quiere desplazarse a través de un tocho de texto e intentar comprender lo que dices.

7. Enviar información sensible

Usar Whatsapp con compañeros de trabajo implica unos límites. Por eso, no conviene usarlo como canal para el envío de información confidencial (sobre la empresa, sobre tu vida privada...). La información como el salario de un empleado, el valor del contrato de un cliente u otras cosas potencialmente confidenciales no deben enviarse por mensaje de texto. De manera similar, la información personal no debe compartirse en conversaciones profesionales en Whatsapp. Nunca se sabe quién puede estar leyendo las notificaciones o quién puede estar recibiendo capturas de pantalla.