La camionera de 36 años que gana más de 140.000 euros al año por su trabajo

Después de pasar por varios trabajos y tener que reorientar su vida laboral para ganar un salario que le permitiera mantener a su familia, Clarissa Rankin encontró su profesión ideal en la que cada día que pasa rompe estereotipos. Es camionera profesional y el año pasado gaño más de 144.000 euros transportando mercancías en su camión.

Cuando la gente la ve llegar se queda boquiabierta. Como si no pudieran creer que está chica de 36 años se dedica a recorrer las carreteras de California en su camión. A través de su perfil en Instagram y TikTok, Clarissa comparte su día a día subida tras el volante del camión de su propia compañía, una actividad con la que puede llegar a ganar más de 36.000 dólares extras al año.

Clarissa Rankin entró a la escuela judicial y no consiguió trabajo en ese ámbito. Después, estuvo trabajando como profesora, pero apenas ganaba 1.900 dólares al mes. Su marido le propuso trabajar en una empresa de transportes, algo que le motivaba por la posibilidad de estar fuera de una oficina, pero tampoco fue fácil. Aunque se sacó el permiso de camión a la primera, no consiguió trabajo hasta su sexta entrevista. Y muy mal pagado. Todo por no ser el típico camionero hombre, "con tripa y barba", cuenta al portal Make It.

En este momento decidió lanzarse y abrir su propia empresa de camiones: JC Rankins Transport. Trabaja a lo largo de la semana dependiendo de la frecuencia con la que encuentra trabajo en aplicaciones como TruckLoads. "Tener tu propio camión viene con mucha libertad", confiesa, pero también con muchos gastos: el alquiler del vehículo, el mantenimiento, la gasolina... Pero, al final, compensa.

Un camino lleno de dificultades

Obviamente, el camino no es fácil y Rankin se ha encontrado con dificultades y críticas. Desde su elección laboral hasta la manera de vestir en verano cuando en va en camión. Las mujeres representan menos del 8% de los conductores profesionales, según las Asociaciones Estadounidenses de Camiones, un porcentaje que se enfrenta a condiciones inadecuadas: las paradas de camiones y las estaciones de servicio en las carreteras para camioneros, con baños y duchas, no atienden a las mujeres camioneras y no necesariamente proporcionan artículos como tampones o compresas.

Mucha gente también critica que el marido de Clarissa sea en el que se quede en casa con sus hijos mientras ella recorre el país en su camión. Pese a las malas lenguas, ella no ser rinde ya que adora su trabajo y, además, le encanta ser "esa superheroína" que brinda un servicio y garantiza que las personas reciban bienes de primera necesidad.