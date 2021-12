La fórmula decisiva para duplicar lo que vale tu empresa, según Warren Buffett

El legendario multimillonario Warren Buffett ha lanzado un nuevo consejo a los más jóvenes: centrarse en aprender a escribir y hablar con claridad. "La única manera fácil de ganar un 50 % más de lo que vales ahora, al menos pasa por perfeccionar tus habilidades de comunicación, tanto escritas como verbales", asegura Buffett en un video publicado en LinkedIn el pasado lunes. El clip fue subido por Michael Hood, CEO de la joven startup canadiense VoiceFlow.

Esta firma permite a los usuarios diseñar, desarrollar y lanzar órdenes para el altavoz inteligente de Amazon, Alexa, sin necesidad de saber cómo decodificar o entender su propio lenguaje de comunicación. "Si no puedes comunicarte, es como guiñar el ojo a una chica en la oscuridad: no tienen ningún efecto. Puedes tener toda la capacidad intelectual del mundo, pero tienes que ser capaz de transmitirla", continúa Buffett.

"Puedes tener toda la capacidad intelectual del mundo, pero tienes que ser capaz de transmitir la idea"

En el vídeo, que recoge la CNBC, se puede ver cómo Michael Hood y Warren Buffett comparten un coche, un encuentro con el que el joven emprendedor pudo sacar el máximo partido a la sabiduría del veterano empresario. De esta sencilla forma, con la mayor cercanía posible, Buffett no duda en compartir su visión sobre este aspecto. Ambos se dirigían juntos a la Gala de Premios del Paseo de la Fama de Canadá 2021, y Hood, el acompañante de Warren, no dudó ni un segundo en preguntarle sobre un consejo que le daría a alguien recién graduado.

Se tuvo que apuntar a técnicas de oratoria

Sin embargo, en el año 2009 en unas declaraciones con la BBC Buffett llegó a decir que le aterrorizaba hablar en público cuando iba al instituto y a la universidad. "No podía hacerlo, a veces pensaba que iba a vomitar y todo", espetó. Es por lo que Buffett se apuntó a un curso de oratoria en Dale Carnegie, una organización especializada en el desarrollo de habilidades profesionales. "De hecho, tengo el diploma en la oficina. No tengo mi diploma de la universidad, tampoco el de la escuela de posgrado. Tengo mi diploma de Dale Carnegie ahí porque me cambió la vida ", aseguró Buffet a la televisión británica.

Esta visión también ha sido compartida por otros empresarios de éxito como el multimillonario Richard Branson, quién está de acuerdo en que poder comunicarse eficaz es fundamental para tener éxito. "Hoy, si quieres tener éxito como emprendedor, también tienes que ser un excelente narrador", dijo el empresario británico en una publicación de su blog personal en 2016. "Por supuesto, no sirve de nada ser un buen narrador si su producto o idea es una basura. Pero no basta con crear un buen producto; también tienes que averiguar cómo hacerlo llegar a la gente".