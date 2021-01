Despido sin preaviso: qué pasa cuando la empresa no lo comunica a tiempo.

Puede que incluso lo hayas visto venir, pero cuando te comunican un despido casi siempre suele pillar a pie cambiado. Y, aunque la legislación vigente prevé un preaviso de 15 días en la mayoría de los casos, se trata de una situación idílica que casi nunca ocurre. Lo más habitual es que el despido se produzca un viernes a última hora y sin posibilidad de volver al lugar de trabajo el lunes posterior. La idea de las empresas es minimizar el impacto emocional que pueda suponer un despido en un trabajador o incluso en sus compañeros. Pero, ¿cómo es posible? ¿No está obligada la empresa a despedir con preaviso de 15 días? ¿Hay algún caso en el que no sea obligatorio?

Lo cierto es que la empresa no siempre está obligada a aplicar esta norma, a pesar de la creencia popular. Por eso, tal y como explica Luis San José Gras, socio del área de Derecho Laboral de AGM Abogados, "la empresa solamente tiene que conceder un plazo de preaviso de 15 días de antelación a la efectividad del despido, en los que sean por causas objetivas. En este caso, el artículo 53 del Estatuto de los Trabajadores señala que en los despidos objetivos deberá de concederse un plazo de preaviso de 15 días, computado desde la entrega de la comunicación personal al trabajador hasta la extinción del contrato de trabajo".

Es decir, que el preaviso no es una condición sine qua non de cualquier tipo de despido, sino que teóricamente solo se aplica en aquellos casos en los que el cese sea motivado por causas objetivas. A cambio, San José señala que "durante dicho periodo de preaviso de quince días, la persona trabajadora tendrá derecho, sin pérdida de su retribución, a una licencia de seis horas semanales con el fin de buscar nuevo empleo". Pero, ¿qué ocurre cuando la empresa decide no comunicar el despido a tiempo? "En el caso que no sea concedido el plazo de preaviso de 15 días, la empresa deberá de remunerar dichos días dejados de preavisar", añade.

Este es el principal motivo por el que muchas empresas despiden a un trabajador de la noche a la mañana, sin preaviso: una vez comunicado el cese, consideran que el trabajador puede aportar poco o nada a la producción y, en cambio, sigue estando dentro de la empresa, con contacto diario para los compañeros, por lo que puede suponer un riesgo si decide extender su opinión de la compañía que, salvo contadas excepciones, suele ser muy negativa en ese momento. Sobre todo, porque las principales causas que avalan un despido objetivo son: la ineptitud del trabajador, la falta de adaptación a la empresa, causas económicas, técnicas, organizativas o de la producción, o la falta de dotación económica.

En este sentido, ¿hay algún caso en el que no sea obligatorio dar un preaviso de 15 días? San José explica que los despidos disciplinarios son el único caso. Sin embargo, se trata de un tipo de cese que viene motivado por un comportamiento grave y culpable del trabajador, que ha incumplido sus obligaciones laborales. A modo de ejemplo, serían causa de despido disciplinario las faltas repetidas e injustificadas al lugar de trabajo, la indisciplina, las ofensas verbales o físicas... en fin, una serie de supuestos que no suelen darse y que requieren de que la empresa los documente detalladamente a la hora de llevarlo a cabo.

Lo normal en un caso de despido disciplinario (a no ser que sea un caso muy evidente) es que el trabajador no acepte esa motivación y termine llevando a juicio su caso. El último tipo de despido contemplado sería el improcedente (en el que la empresa reconoce su improcedencia). En este supuesto, se entiende que la intención de la empresa es romper el acuerdo cuanto antes, incluso sin existir causas objetivas o disciplinarias para ello. Por eso acepta la improcedencia y abona una indemnización, sin ofrecer un preaviso de 15 días al trabajador.