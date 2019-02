El huevo de Instagram que ha batido el récord va a hacer a alguien muy muy rico

El pasado 13 de enero una imagen de un huevo se convirtió en la foto con más “me gusta” de Instagram. En total va ya por más de 51 millones de “likes”, frente a los 18 millones que recabo la foto del bebé recién nacido de Kylie Jenner, anterior poseedora del peculiar récord.

Lo curioso del asunto es que la foto era la primera imagen de la cuenta world_record_egg, desconocida hasta la fecha y creada, obviamente, con la única intención de batir el récord, como se lee en la propia descripción de la foto: "Vamos a establecer un nuevo récord juntos y obtener la publicación con más me gusta de Instagram”.

Casi un mes después del logro, la cuenta tiene ya casi 10 millones de seguidores y se ha dedicado a subir cada semana la foto del mismo huevo, pero cada vez con más grietas, lo que indica que, en algún momento, se mostrará lo que contenía en su interior.

Se trata, sin duda, de una gigantesca (y muy bien diseñada) campaña de 'marketing', pero nadie sabe a ciencia cierta quién está detrás de la cuenta y qué pretende exactamente. Pero existen ya algunas pistas.

Como desvela Taylor Lorenz en 'The Atlantic', la semana pasada, un miembro del personal de Need to Impeach, una organización que aboga por sacar de la presidencia de EEUU a Donald Trump, recibió una propuesta estrafalaria por correo electrónico. Jerry Media, la agencia de marketing viral famosa por promover el malogrado Festival Fyre –cuya hecatombe narra un documental de Netflix que está teniendo mucho éxito—, está trabajando de manera no oficial con el creador anónimo del World Record Egg, y proponía a la organización un acuerdo para promocionarse gracias al famoso huevo.

En una presentación, Jerry Media ha propuesto a la organización que se rompiera el huevo para revelar las palabras Impeach Trump, y entonces saliera el presidente haciendo el popular baile del pollo. La agencia ha creado incluso un vídeo animado mostrándolo, que no ha trascendido.

La organización rechazó la oportunidad. Como ha explicado a 'The Atlantic' una portavoz, consideraron aceptarlo, pero lo vieron como algo demasiado loco. Mick Purzycki, CEO de Jerry Media, ha confirmado los detalles de la propuesta, pero recalcó que el objetivo no era sacar dinero: “Nos gustó por razones no comerciales”.

¿Cuánto vale salir de ese huevo?

Nadie sabe qué aparecerá tras el huevo cuando los responsables de la cuenta den el bombazo, pero no cabe duda de que será un anuncio que cuente con un gran respaldo económico, ya sea de una empresa u otro tipo de organización.

“Ser la primera marca en salir del huevo vale por lo menos 10 millones de dólares”, asegura a 'The Atlantic' Nik Sharma, director de la agencia digital VaynerMedia. Cree, incluso, que aparecer en el huevo es mejor que hacerlo en la Super Bowl.

Las especulaciones sobre lo que aparecerá tras el huevo se cuentan por docenas, pero ninguna es concluyente. Mientras, marcas y empresas tratan de sacar tajada de la popularidad de la imagen. Unos aprovechan el tirón de forma sutil. Es el caso de la filial de Ikea de Arabia Saudi, que ha subido a su Instagram la foto del huevo anunciando un “portahuevos”.

Otros intentan sacar tajada engañando al personal. Miles de perfiles de redes sociales y cuentas de memes han cambiado su nombre a World_Record_Egg en Instagram para capturar el tráfico de búsqueda relacionado con el término. Algunas personas han creado, incluso, páginas clonadas, como @world_record_eggcooked, que han acumulado miles de seguidores.

De momento, la cuenta real se ha limitado a vender 'merchandising'. En concreto una camiseta de cuya recaudación donarán un 10% a tres ONG, pero nadie sabe si se ha cerrado ya qué saldrá del huevo, si se sigue negociando mientras aumenta el número de seguidores de la cuenta, o era algo planeado con antelación. La cuenta tiene, eso sí, un correo de contacto, al que seguro están llegando todo tipo de propuestas.

Lo que es seguro es que lo que salga del huevo no será una minucia, y si lo es sus promotores habrán dejado de ganar muchísimo dinero (o una gran promoción para sea lo que sea que quieran dar a conocer al mundo).