Facebook Dating, sin su San Valentín por no ser capaz de garantizar la privacidad

Pocos días después de confirmar su ausencia en el Mobile World Congress de Barcelona, Facebook ha pospuesto el lanzamiento de su aplicación de citas Facebook Dating, que planeaba para este viernes 14 de febrero (coincidiendo con San Valentín), tras sufrir problemas con la Comisión de Protección de Datos de Irlanda, país en el que se sitúa su sede en Europa, al no proporcionar la documentación requerida.

La compañía estadounidense así lo ha confirmado a la institución irlandesa, como informa esta en un comunicado de prensa, aplazando sus planes de lanzar la función de citas más allá de este 14 de febrero. La Comisión de Protección de Datos de Irlanda ha asegurado también que efectuó un registro de las oficinas de Facebook en Dublín este miércoles para obtener la documentación relativa a Facebook Dating.

Según la institución, no había tenido conocimiento de la existencia de la función hasta el pasado 3 de febrero, cuando solicitó a Facebook que le proporcionase documentación para analizar su tratamiento de datos. Facebook no facilitó esta información al organismo, por lo que este tuvo que efectuar el registro de sus oficinas. El motivo por el que no ha presentado su plan de privacidad es un misterio.

Fallos de privacidad... ¿y de fraude?

Pero, más allá de Facebook Dating, la red social acumula dudas sobre su política de privacidad desde el escándalo de Cambridge Analytica. Y a eso hay que sumar la última moda en inteligencia artificial: fotos creadas por un algoritmo combinando los elementos de miles de otras. ¿Para qué puede servir esto? Pues desde utilizar sujetos ficticios para prácticas en universidades hasta para generar avatares que se puedan utilizar a modo de chatbots con cuerpo y cara (más amables a la vista a la hora de interactuar con ellos). Pero también para generar todo un ejército de mujeres que puedan servir de reclamo en apps de citas.

En apps para ligar como Tinder, Meetic, Badoo o Bumble (y, en cuanto se estrene, Facebook Dating), la apuesta por esa promesa de sexo es tan fuerte que se ha creado todo un modelo de negocio basado en una simple premisa: que la mujer sea el objeto de deseo principal y que, como en los bares de copas más arcaicos, sea ella quien espera a que, entre moscardón y moscardón, aparezca su hombre ideal. El mecanismo para cribar, en este caso, no es la valentía o ingenio del galán de turno, sino un muro de pago que impide que ellos puedan contactar si ellas no han dado previamente el paso, como es el caso de Bumble. De ahí la importancia de tener un elenco nutrido de mujeres en 'catálogo'.

Se desconoce si Facebook instalará un muro de pago en la versión europea de Facebook Dating, pero lo que es seguro es que el control de la privacidad en la red social (y los múltiples perfiles falsos que te acechan ofreciéndote sexo) hacen sospechar que en su nueva app de citas se puedas colar también perfiles no verificados. De hecho, Facebook no permite los mismos perfiles en Dating que en la red social principal (te tienes que abrir uno nuevo). Algo que preocupa especialmente para quien no utilice la opción de 'importar datos desde Facebook'. En esos casos es probable que se trate de un fraude. Y Facebook aún no ha explicado cómo piensa prevenirlo en Europa.