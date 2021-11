El futuro del trabajo: las 5 tendencias que llegarán a las oficinas este 2022

En los últimos años, el entorno laboral ha cambiado de la noche a la mañana. Cuestiones como la ciberseguridad o la flexibilidad que permite el teletrabajo hace que muchas empresas se replanteen las fórmulas que utilizan para incentivar la productividad en sus plantillas. Esto también ha hecho que nos adaptemos a estos nuevos parámetros para lograr encajar un equilibrio entre nuestra vida personal y nuestras obligaciones. A pesar de que este punto de inflexión no ha hecho más que empezar, no afecta a todas las profesiones por igual. Por ejemplo, conceptos como el teletrabajo es algo que no trasciende en sectores como logística, seguridad o la atención médica.

Teletrabajo y presencialidad



Nuestro espacio de trabajo se ha dividido en tres entornos principales: la oficina central, las delegaciones descentralizadas y una fórmula mixta entre ambos mundos basada en el teletrabajo. Lo más posible es que las empresas tengan que decantarse por un modelo u otro y comunicárselo a sus trabajadores, ya que el espacio físico en el que se acude a trabajar está cambiando. Según un estudio de KPMG, debido a la pandemia del coronavirus, el 69% de las grandes empresas esperaban una disminución general en la cantidad de espacio físico de oficina que emplean.

Esto ha hecho que los trabajadores trabajen en remoto con una mayor frecuencia que antes, hasta el punto que hay firmas en las que se ha eliminado la presencialidad por completo y únicamente requieren de un espacio presencial para atender a sus clientes. Según un informe de Loom, una popular plataforma de mensajería, el 90 % de los empleados que participaron en la encuesta están más satisfechos con la libertad que tienen ahora para trabajar desde casa.

Refuerzo de la Inteligencia Artificial



Según predice el Foro Económico Mundial en un estudio, los procesos de automatización crearán un total de 97.000.000 de nuevos puestos de trabajo para el próximo año 2025. Esto hace que los roles de los trabajadores cambien para adaptarse a las funcionalidades que cubren estas nuevas tecnologías en desarrollo. La Inteligencia Artificial (IA) se caracteriza por ejecutar funciones repetitivas que previamente realizaba un empleado.

Aun así, siempre se necesitará la supervisión humana para controlar a estas máquinas y hay cuestiones que nunca podrán ser suplidas por una máquina de forma total. Esto pasa por la creatividad, imaginación, estrategias o desarrollo de la inteligencia emocional entre otros muchos. Sin embargo, en parámetros como la estadística o el análisis de datos los expertos se podrán beneficiar cada día más de la aplicación de las capacidades de esta tecnología.

Salud mental



Con la pandemia ciertas dimensiones que afectan a la vida de los trabajadores han adquirido una gran relevancia. Las estrategias de salud mental y bienestar adquieren una importancia vital dentro de las empresas. Muchas firmas están tratando de asumir una mayor responsabilidad para ayudar a su plantilla a mantener el bienestar físico y mental a través de la flexibilidad. Es por lo que para este próximo 2022 grandes entidades asuman estos procesos como algo inherente a su trabajo del día a día.

Optimización de los roles



A pesar de que la jerarquía es algo que siempre han caracterizado a las empresas, cada día las plantillas incorporan a trabajadores con un dominio y competencias bastante parecidas entre ellos. Estas "estructuras planas" tienen como objetivo impulsar las ventajas estratégicas por las que funciona la propia entidad. Centrándose en el perfil del trabajador y sus habilidades, muchas empresas toman decisiones de forma conjunta suponiendo todo un éxito. Al centrarse en las habilidades, las empresas abordan la toma de decisiones como una clave fundamental en su éxito.

Seguimiento y análisis del empleado



Empresas como Aware se dedican de manera directa a ello. Sus servicios se centran en el rastreo de la actividad de los correos electrónicos de los empleados o el monitoreo de la productividad del trabajador; especialmente en entornos regidos por el teletrabajo. Además, productos como Business Microscope de Hitachi, analizaba los movimientos físicos de las personas dentro de una oficina para rastrear la frecuencia en la que se tomaban los descansos para ir al baño o la cantidad de tiempo que pasaba la plantilla hablando. A pesar de la invasión de la privacidad que supone por parte de una empresa, juegan un papel fundamental la productividad.