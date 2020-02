Cinco fórmulas para ganar dinero extra al mes: de ser bloguero al dropshipping

A menudo, llegar a final de mes con el sueldo de un trabajo puede ser complicado para muchas personas: si bien es cierto que los últimos datos apuntan a que las familias españolas han recuperado en el último año la capacidad de ahorro que tenían antes de la crisis, también lo es que la falta de capacidad económica de ciertos estratos de la sociedad les impide llegar tranquilos a fin de mes. Por eso, una solución es aumentar las vías de ingreso de dinero con trabajos puntuales o negocios alternativos que se puedan realizar fuera de la jornada laboral.

No se trata de pluriemplearse para llegar a fin de mes, sino más bien llevar a cabo una actividad secundaria que no te ocupe tiempo ni tampoco sea percibida como un trabajo como tal. Hay quienes deciden incluso convertir su 'hobby' en una fuente de ingresos extra: si te gusta la estética y pasas unas horas al mes haciéndote la manicura junto a más personas, ¿por qué no montar un pequeño salón de estética en casa? O, si te pasas los fines de semana viendo a tu hijo o hija jugar al fútbol, ¿por qué no convertirte en entrenador o entrenadora del equipo? Pero hay otras formas de ganar un dinero extra al mes más adaptadas a los entornos digitales.

1. Bloguero

Es cierto que no corren los mejores tiempos para los blogs, pero también lo es que la información especializada está cada vez más parcelada. Y en los nichos pequeños y con futuro es donde más se puede crecer y hacer dinero. Incluso hay algunas webs específicamente creadas para generar el suficiente tráfico como para llegar a monetizar los posts que escribes, como ProBlogger.

2. Youtuber

De acuerdo, no todo el mundo puede llegar a ser youtuber de éxito ni a ganar más de dos millones de euros al año (como se calcula que ingresa El Rubius). Sin embargo, hay maneras de ganar mucho dinero en Youtube, siguiendo un esquema similar al de los blogs: crear una comunidad (en este caso, de suscriptores) y acumular miles de visualizaciones. Por desgracia, es imposible saber cuánto puedes ganar hasta que no crees un canal, pero hay webs como Social Blade que te permiten conocer la estimación de los ingresos de un usuario o canal.

3. Influencer

Algo similar a lo que ocurre con los influencers en redes sociales como Twitter o Instagram. Además, en este caso es aún más complicado saber cuánto se va a ganar porque el número de seguidores no es proporcional a los ingresos; intervienen otros factores como la calidad de los contenidos publicados o las áreas tratadas, que a la postre servirán para que potenciales anunciantes te contacten.

4. Dropshipping

En cuarto lugar está el dropshipping, un modelo de negocio que no es nuevo (Zappos ya lo utilizaba en 1999), pero que se ha popularizado especialmente con el auge de Amazon. En este modelo de negocio, los propietarios de las tiendas pueden vender productos a sus clientes sin tener que almacenar ellos mismos los artículos. Y no hace falta ser Jeff Bezos para hacer dinero, tal y como explican en 'Oberlo': "por lo general el proceso funciona de la siguiente manera: un comerciante de e-commerce publica productos en su sitio web, desde donde un cliente realiza un pedido y paga por el artículo. Luego, el comerciante completa el pedido haciendo una orden para ese mismo producto al proveedor, quien lo envía directamente al cliente".

En este sentido, lo que el 'dropshipper' realiza es únicamente es crear la tienda online e incluir una pasarela de pago, pero ni tiene que crear el producto ni se tiene que encargar del envío. Por ello, para triunfar no vale solo con crear la web, sino que debe tener visitantes asiduamente. Y el comercio nicho es el que más futuro tiene en este sentido: es más fácil vender bicicletas online posicionándote como una tienda online de referencia que disputarle el trono a Amazon.

5. Marketing de afiliados

Y, al revés: el marketing de afiliados o de afiliación implica asociarse con un emprendedor de comercio electrónico más establecido en su nicho y promocionar sus productos. A cambio, ganas un pequeño porcentaje de la venta. Se trata de un negocio en plena expansión y, aunque no existe una cantidad de ingresos fija al mes, sí hay algunos negocios que ofrecen un alto porcentaje. Por ejemplo, el programa de afiliados de Amazon ofrece hasta un 12% de los beneficios de la venta si un usuario compra un producto a través de un enlace afiliado. Otros negocios que también pagan por este tipo de afiliación (y además tienen webs en castellano) son Commission Junction, ClickBank o Awin.