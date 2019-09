Nadal, Federer y Djokovic: ¿quién es el mejor tenista de todos los tiempos?

Si hubiera que resumir las últimas tres décadas en el ámbito tecnológico, podríamos concluir que Microsoft dominó los 90, Apple la pasada década y Amazon la presente. Sin embargo, a pesar de que a día de hoy la compañía de Jeff Bezos tiene la mayor capitalización del mundo, resulta imposible responder a cuál de ellas ha sido más importante en el desarrollo tecnológico en los últimos años: Amazon ha revolucionado el comercio electrónico, algo que no sería posible sin la contribución de Apple a mejorar la conectividad de los 'smartphones', los cuales no existirían sin la eclosión de los sistemas operativos que Windows abanderaba unos años atrás... Ahora, traslademos esta comparación al mundo del tenis, donde han coincidido al mismo tiempo los tres mejores jugadores de la historia: Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic. ¿Quién sería el mejor?

De acuerdo, las leyendas del tenis, como en todo deporte, están sometidas a un intangible colectivo que define quién entra en el Olimpo y quién no. Ahí está el eterno ejemplo de Maradona en el fútbol, encumbrado pese a no ser el más goleador de la historia, a sus problemas con las drogas y haber logrado su único Mundial marcando un gol con la mano en la final. Pero, ciñéndonos a la pura estadística, Roger Federer es el tenista con más títulos de la historia, mientras que la última conquista de Rafa Nadal del US Open le acerca al suizo en número de 'majors' (20 frente a 19, por 16 de Novak Djokovic), aunque hay otras estadísticas en las que es el más laureado y otras en las que está por detrás del número 3 del mundo y del serbio.

Pocas rivalidades en la historia del deporte tienen una base estadística tan firme: volviendo a Maradona, el '10' y Pelé siempre han sido comparados, a pesar de que no coincidieron en el tiempo y de que el argentino anotó 343 goles a lo largo de su carrera, un tercio de los más de 1.000 goles del brasileño. Por el contrario, el argumento de que Pelé nunca salió de la débil liga carioca siempre ha permitido alimentar un debate que, por números, no se sustentaría. Algo parecido a la rivalidad entre Michael Jordan y Larry Bird en la NBA durante los 80 y 90 (el primero ganó seis anillos, por tres del segundo, que promedió seis puntos menos a lo largo de su carrera).

Nadal, el más laureado en Masters 1.000

Para hacerse una idea del dominio mundial conjunto entre Federer, Nadal y Djokovic, el suizo ganó su primer Grand Slam en 2003 y, solo cuatro años después, los tres alcanzaron por primera vez las semifinales de un 'major'. Y desde aquel Roland Garros de 2007 (que se llevó Nadal, por cierto), salvo lesiones esporádicas, años aciagos (como el del serbio en 2017) o grandes temporadas de actores secundarios como Stan Wawrinka o Andy Murray, la única pregunta es quién será el cuarto en liza en las semifinales de un Grand Slam.

Bajando un escalón a los Masters 1.000 (los torneos ATP inmediatamente después de los Grand Slams en importancia), Nadal es el más laureado: con 35 títulos individuales, aventaja en dos a Djokovic y en siete a Federer. Eso sí, el español es el peor de los tres en cuanto a torneo Masters (que reúne a los ocho mejores del año a final de temporada), ya que no ha logrado ninguno a pesar de ser un fijo en el torneo, mientras que Federer ha logrado seis y Djokovic cinco. Sumando los Grand Slams de cada uno a estas dos categorías de grandes torneos... Sorpresa: hay un triple empate a 54, tal y como señala la web de la ATP.

Es cierto que Federer es el más veterano de los tres (38 años) y que no parece probable que pueda estirar mucho más su carrera. Sin embargo, su calidad en la pista le permite competir de tú a tú con sus dos inmediatos perseguidores. A sus 33 años, Nadal podría tener más oportunidades de alcanzar al suizo, aunque sus constantes problemas con las lesiones amenazan con acortar su carrera, tal y como ha reconocido el propio jugador en más de una ocasión. Por su parte, Djokovic, de 32 años, es quien parece en mayor disposición por edad de superar a los demás. Sea como fuere, la revolución que han supuesto en el tenis es tal que es como si Microsoft, Apple y Amazon hubiesen coincidido en el tiempo y, en una sola década, hubiésemos pasado de utilizar el fax a comprar por internet a cualquier lugar del mundo.