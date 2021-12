Amazon Restaurant o Dash Buttons: los otros estrepitosos fracasos de Jeff Bezos

Amazon es una de las firmas más conocidas en la actualidad. Además, su conocido CEO fundador Jeff Bezos ha llevado la cima a una de las posiciones más destacadas del mundo de los negocios a nivel internacional. Esto se debe a la constante innovación a la cual se han sometidos los productos de Bezos. Habiendo cambiado de forma total la forma en la que concebimos el mundo de las compras online o la inteligencia artificial, hay otros proyectos que nunca han terminado de calar en las necesidades del consumidor y terminaron cayendo por su propio peso.

Con el sonado caso de Fire Phone, el teléfono móvil inteligente cuyo elevado precio no se correspondía con sus prestaciones, no es el único caso en el que Amazon ha visto como un producto anunciado a bombo y platillo no conseguía marcar un punto de inflexión en el mercado. En esta línea se encuadran los Amazon Dash Buttons, unos botones electrónicos pensados para accionarlos cada vez que quisiéramos un determinado producto en nuestra casa. Conectados a Internet, y con multitud de marcas con productos de primera necesidad o esenciales en nuestro día a día, salieron a la venta el pasado año 2016.

Dash Buttons

Una imagen de los Amazon Dash Buttons. La Información | Amazon

Tras pulsarlos, Amazon disponía de un plazo de 24 horas para traerte pasta de dientes, patatas fritas, cerveza o preservativos. Estos se configuraban enlazando un producto determinado de la marca al propio botón en cuestión. Cuando se concibió esta idea, en 2015, el concepto de hogar inteligente no estaba igual de avanzado que a día de hoy y las tendencias del mercado han evolucionado a otro tipo de necesidades; cubiertas, por ejemplo, por aplicaciones de telefonía móvil o el propio servicio de entrega de pedidos de Amazon.

Amazon Restaurants



Una imagen de cómo era el portal Amazon Restaurants. La Información | Amazon

Lo que está claro es que Amazon era un visionario de las tendencias que vendrían a largo o corto plazo, y prueba de ello es el servicio de entrega de comidas de restaurantes. También lanzado en 2015, Amazon Restaurants nació como un servicio de entrega de comida fresca desde los propios establecimientos hasta la casa de los clientes. El portal apenas duró unos años y dejó de tener actividad en 2019 en varios países. A pesar de ser una idea que replican aplicaciones como Just Eat, Glovo o Uber Eats, entre otros, Amazon ya se dio cuenta de este nicho de mercado.

Amazon Tap



Una imagen del altavoz inteligente Amazon Tap. La Información | Amazon

En relación con este producto, Amazon no se dio por vencido. De iguales características que el actual Amazon Echo, Amazon Tap se puede considerar su precursor del año 2016, pero que por varias razones, no llegó a entrar del todo en la mentalidad del consumidor. Este altavoz inteligente contaba con un botón en su parte superior para activar o desactivar de forma puntual en función de las necesidades que tuviese el cliente. Además, con un precio de 120 euros por aquel entonces, se veía como un producto caro. Con la irrupción de otros asistentes para el hogar como Google Assistant, se podría decir que es la idea primigenia con la que trabajaron desde la compañía para lo que estaba a punto de venir.

Amazon Prime Air



Amazon Prime Air ya comienza sus primeros vuelos

Como si se tratase de una auténtica película de ciencia ficción, Jeff Bezos imaginaba un cielo con aviones, helicópteros y drones de su propia compañía realizando entregas de pedidos exprés a lo largo de todo el mundo. Según las últimas noticias recogidas por Wired UK, en el proyecto experimental de Reino Unido se han producido más de 100 despidos entre los miembros de la plantilla que estarían al mando de su desarrollo. Tras su anuncio hace dos años, el plan no lograba un avance completo. A esto se le sumaban problemáticas como los propios pájaros, el peligro que suponía para la sociedad civil, y el peso de los propios dispositivos.

Amazon Strike



Un pantallazo de la apariencia del portal Amazon Strike. La Información | Amazon

Lanzada el pasado 2018, esta plataforma de vídeo en 'streaming' online buscaba ganarse un hueco dentro del mundo del anime. Con un coste de unos cuatro euros al mes, no llegó a calar del todo. Dentro de este género de ficción asiático casi todos sus contenidos son fácilmente localizables o descargables a través de webs pirata. Esto hizo que sus fans no llegasen a ver con buenos ojos la salida al mercado de Strike.