Qué normas de etiqueta hay que seguir para los negocios en cada país del mundo

Aunque la globalización está haciendo que las normas protocolarias sean cada vez más estandarizadas, sigue habiendo importantes diferencias culturales entre los países que se deben observar a la hora de hacer negocios.

Una transgresión a los usos y costumbres que no pasa de un malentendido en un viaje de ocio puede dar al traste con una operación millonaria en un ambiente de negocios. "Incluso las transgresiones de etiqueta más leves pueden ser ofensivas", explica Mina Wu, una editora de la agencia de viajes Expedia que acaba de publicar un manual de etiqueta en el que se incluyen consejos protocolarios para hacer negocios en 18 países (incluido España).

Repasamos los consejos más importantes, añadiendo algunas omisiones importantes de la guía (como China, Rusia o la India), ordenando los países por orden alfabético.

Alemania

Berlín. / Pixabay

Las reuniones guardan un estricto protocolo, tanto en horario, de comienzo y final, como en ubicación. No te sientes hasta que te digan dónde hacerlo.

Los alemanes no aprecian la charla informal en el contexto de trabajo: ve siempre al grano.

Argentina

Buenos Aires./ Pixabay/HalloweenHJB

El nepotismo sigue muy presente en la cultura empresarial argentina. Debes tener en cuenta los vínculos familiares para hacer negocios.

Los argentinos dan importancia a las apariencias. Es importante vestir elegante.

Es difícil hacer negocios en enero y febrero, cuando los argentinos se van de vacaciones, también a mediados de julio, cuando se van a esquiar, y durante las semanas de Navidad.

Llega a tiempo a las reuniones, aunque tendrás que esperar a que aparezca tu anfitrión.

Australia

Sidney. / Pixabay

Los australianos se conectan de forma muy directa y utilizan un lenguaje vulgar también en los ambientes de negocios. Pueden resultar descarados en un primer momento, pero lo bueno es que no es necesario cultivar una relación personal antes de hacer negocios.

La puntualidad es muy valorada.

Brasil

Río de Janeiro. / L.I.

En Sao Paulo o Brasilia son puntuales en las reuniones; en Rio de Janeiro no tanto. En general, no obstante, en Brasil se considera que el tiempo está fuera del control individual, así que no está mal visto llegar tarde (ni hacerte esperar).

Espera ser interrumpido cuando estás hablando o haciendo una exposición, no está considerado de mala educación y es muy habitual.

China

Xiamen, China/ Pixabay/Aeter

En China se valora enormemente la relación personal, que se construye de forma lenta, pero es imprescindible para hacer negocios.

Los chinos son muy sentidos. No está bien visto criticar ni ridiculizar a nadie en el trabajo.

La puntualidad es muy valorada. Los chinos son muy estrictos con los horarios.

Al igual que en Japón, el miembro de mayor edad de cualquier grupo siempre recibe el mayor respeto.

En las negociaciones con los chinos abundan las respuestas ambiguas o no muy directas. Espera cierta incertidumbre.

Egipto

Pirámides de Egipto / EUROPA PRESS/DESTINIA - Archivo

Las relaciones personales son importantes al hacer negocios en Egipto, por lo que es importante dedicar tiempo a cultivarlas.

Las reuniones son desorganizadas, la gente entra y sale y coge el teléfono en mitad de una charla sin ningún reparo.

A los egipcios les encanta regatear. Dada su cultura, rara vez ven una oferta como un precio final.

Emiratos Árabes Unidos

Dubái. / Pixabay

Ten en cuenta que, en este país, como en la mayoría de los países árabes, se trabaja el domingo, pero no el viernes ni el sábado.

Se considera irrespetuoso llegar tarde, pero las reuniones son muy desorganizadas, la gente entra y sale y coge el teléfono en mitad de una charla sin ningún reparo.

Es común mantener una charla informal antes del inicio de los negocios y es esencial para establecer relaciones

Estados Unidos

Nueva York. / Pixabay

La puntualidad es crítica en Estados Unidos: llegar tarde a una cita se considera muy irrespetuoso

Los estadounidenses valoran mucho los datos y las pruebas sólidas: toda información debe estar respaldada por estadísticas.

En una negociación ve siempre al grano. En Estados Unidos los negocios se cierran rápido y no hace falta ningún tipo de introducción o charla insustancial antes de ponerse a trabajar.

Francia

Paris. / Pixabay/Free-Photos

El julio y agosto no se hacen negocios en Francia, así que no intentes cerrar reuniones en estas fechas.

No esperes que nadie tome decisiones en las reuniones, te las comunicarán con posterioridad a la charla.

Los franceses no aprecian la hipérbole, así que evita hacer afirmaciones exageradas o un excesivo autobombo

Grecia

Atenas. / Pixabay/PublicDomainPictures

En Grecia el descanso para comer es sagrado: no se trabaja de una a tres de la tarde.

Las reuniones son caóticas, la gente no tiene ningún reparo en interrumpirse (parecido a lo que ocurre en España).

Los griegos son muy respetuosos con la edad y las jerarquías.

Los negocios van despacio. Hay que ser paciente y no alterarse por los retrasos.

India

Nueva Dehli. / L.I.

No está bien visto hablar directamente de negocios. Es importante mantener una charla informal antes de ir al grano, que puede alargarse bastante.

La jerarquía es muy importante a nivel empresarial. Es importante tratar de mantener las reuniones con la máxima autoridad posible.

Los indios no son puntuales, peor está mal visto llegar tarde a una reunión, por lo que te tocará llegar a la hora y esperar a tus colegas.

Italia

Venecia. / Pixabay / Gellinger

Los italianos conceden mucha importancia a la vestimenta: la primera impresión tiene muchísima importancia. Es obligatorio vestir muy elegante.

Pese a que las reuniones tengan un ambiente más formal, la manera en que se comunican los italianos sigue siento muy elocuente y emocional.

En agosto no trabaja nadie.

En el norte es importante ser puntual, en el sur no tanto.

Japón

Vista aérea de Tokyo.

En Japón se intercambian las tarjetas de visita con las dos manos y una ligera reverencia.

El miembro de mayor edad de cualquier grupo siempre recibe el mayor respeto.

Lleva a los encuentros un pequeño regalo, como muestra de aprecio, y preséntelo a la persona más importante al final de la reunión.

Los japoneses detestan regatean, ve a la mesa siempre con tu mejor propuesta.

No te ofendas si alguien cierra los ojos en mitad de una reunión, es una muestra de que está concentrado escuchándote.

México

México DF / Pixabay/rodro

En México son muy importante las conexiones personales, también las apariencias: es importante vestir elegante.

Debes llegar puntual a las reuniones, pero la otra parte puede llegar perfectamente hasta media hora tarde.

Las reuniones se pueden posponer con poco tiempo de antelación: no te muestres irritado cuando esto ocurra.

Nueva Zelanda

Nueva Zelanda. / Pixabay / 12019

Los neozelandeses pueden ser algo reservados en la primera reunión. No aceptan las visitas a puerta fría, pero, una vez que te conocen, son amistosos y muy sociables.

Nunca llegues antes de la hora citada, está considerado de mala educación. Es mejor llegar ligeramente tare.

Aunque las reuniones con relajadas, la parte en la que verdaderamente se hacen negocios se considera algo serio. No existe una cultura de regateo, es algo que sencillamente no contemplan.

Países Bajos

Ámsterdam. / Pixabay

Los holandeses son muy respetuosos con los horarios: nunca trabajan hasta tarde ni los fines de semana.

Los negocios suelen realizarse en un ambiente reservado y formal, por lo que es mejor mantener una distancia adecuada al hablar y evitar ser excesivamente emocional o gesticular demasiado.

Los holandeses no usan la hipérbole: quieren decir lo que dicen y son directos al respecto

Reino Unido

Imagen de Londres / OMT - Archivo

Los británicos suelen mantener una pequeña charla informal antes de ir al fondo de la cuestión.

Al igual que los estadounidenses, los británicos valoran mucho los datos y las estadísticas. Ten siempre los números preparados.

Hay que ser puntual: es mejor llegar antes que después.

El organizador de la reunión es responsable de enviar un correo electrónico a los participantes que resuma lo acordado y los próximos pasos que se van a dar.

Rusia

Moscú. / Pixabay / Evgeny

En las reuniones es habitual mantener una pequeña charla informal antes de abordar las cuestiones centrales.

En Rusia es muy habitual convocar reuniones en casas privadas. En este caso, es costumbre llevar un pequeño regalo a los anfitriones y a sus hijos pequeños, si los tienen.

Es habitual la anulación reuniones de forma imprevista y sin explicaciones.

Sudáfrica

Johanesburgo. / Pixabay

Los sudafricanos son muy impuntuales, en algunas zonas las reuniones pueden empezar tranquilamente hasta dos horas tarde de lo acordado.

Como en la mayor parte de África los tiempos son muy relajados. Hay que tener paciencia. Todo va lento para los estándares europeos.

Tailandia

Tailandia / Pixabay/Pexels

Las reuniones en Tailandia son distendidas y relajadas, y suelen tener lugar en restaurantes o bares. No tengas prisa por llegar rápido al tema central de la misma.

Los tailandeses a menudo buscan evitar la confrontación diciendo estar de acuerdo con algo con lo que no están realmente de acuerdo.

Turquía

Estambul. / Pixabay/xxoktayxx

Los turcos respetan poco el espacio personal, se pegan mucho al hablar, pero alejarse es de mala educación.

Las reuniones se alargan y se dan muchos rodeos para llegar al meollo de la cuestión, pero es considerado de mala educación pedir ir al grano.

No se deben sacar nunca temas políticos o históricos.

Mantén siempre contacto visual mientras hablas, se considera un signo de sinceridad.