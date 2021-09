La razón por la que el fundador de Zoom dejó su trabajo antes de ser millonario

Eric Yuan es hoy en día uno de los millonarios más importantes del mundo. Su compañía, Zoom, se ha convertido en una de las herramientas imprescindibles para casi toda la población y ayudó a miles de empresas, familias, profesores y alumnos a mantenerse conectados durante los peores meses del confinamiento.

Esta idea, que surgió como una simple propuesta cuando tenía 17 años y aún era estudiante, ha alcanzado una capitalización de más de 128.000 millones de dólares en el último año. Aunque su potencial ha mermado con la recuperación de las clases y trabajos presenciales, está claro que es una app más que facilita nuestro día a día.

Sin embargo, tal y como explican en CNBC, su creador no se hizo millonario de la noche a la mañana. Ya desde pequeño escuchaba los discursos de Bill Gates y soñaba con llegar a Silicon Valley. Antes de fundar Zoom pasó por otros trabajos que no le hacían demasiado feliz, hasta el punto de renunciar a uno de ellos a pesar de que ganaba un sueldo de hasta seis cifras.

"No quería ir a trabajar"

Le costó hasta ocho intentos conseguir un visado para viajar a Estados Unidos y labrarse un futuro. Con 27 años y a pesar de no saber inglés, consiguió trabajo como ingeniero en una empresa de software de videoconferencias llamada WebEx. Allí, tras la fusión con otra empresa se convirtió en el vicepresidente de ingenieros del gigante tecnológico ganando un gran salario.

A pesar de sus responsabilidades y el gran valor que tenía Yuan para la empresa, no estaba satisfecho. "Todos los días cuando me despertaba no estaba muy feliz. Ni siquiera quería ir a la oficina a trabajar", explica. El avance de la tecnología, especialmente en el sector de los smartphones, le dio la idea para crear su propio producto. En 2011 optó por dejar su puesto como vicepresidente en Cisco WebEx y lanzar su proyecto personal.

Mientras buscaba la financiación suficiente para iniciar su empresa, empezó a desarrollar su plataforma de videollamadas y así es como surgió Zoom. Actualmente Yuan cuenta con un 22% de la participación de la empresa y se equipara a otras grandes como Google o Skype. En todos estos años y con problemas de seguridad entre medias, ha aprendido que lo más importante es recopilar la información necesaria y ser rápido al ofrecer soluciones.