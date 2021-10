Un alto cargo de TikTok revela su sueldo y da las claves para ganarse un aumento

En las últimas semanas, la Universidad Estatal de Ohio y la de Cornell han publicado una nueva investigación que muestra por qué las personas tienden a admirar a multimillonarios individuales -es decir, Bill Gates, Jeff Bezos o Elon Musk- mientras que detestan de la clase socioeconómica a la que pertenecen las personas extremadamente ricas. Lejos de las conclusiones del análisis, quizá este sea uno de los motivos por los que ya no solo los altos cargos de las empresas, sino que son los empleados rasos los que recelan y mucho de hacer público su sueldo entre sus compañeros e, incluso, fuera de su propio entorno laboral (a excepción de familia o amigos más cercanos). Y es precisamente este estigma el que pretende 'derribar' Pabel Martínez, el director global de TikTok, la red social que ya amenaza el imperio del mismísimo Facebook.

"Igual que muchos, he sido educado -tanto en el trabajo como en casa- para creer que esta información [la del salario] nunca debe ser compartida", escribió Martínez recientemente en sus redes sociales. "En el trabajo se nos anima a no compartir nuestro rol en el trabajo, así como nuestros paquetes de incentivos. Compartir esta información podría forzar a las empresas a igualar los salarios", añade.

Según expone el director global de TikTok, este comportamiento no ayuda si hablamos en términos individuales, ya que normalmente a los trabajadores se les llega a presentar ofertas laborales que están por debajo de las de sus compañeros homólogos. No solo eso, "en casa se me decía que podía crear envidias y otras emociones", apunta.

Sueldo como director global de TikTok

Así las cosas, y con motivo del LatinaEqualPayDay de la semana pasada, Pabel Martínez ha optado por hacer un ejercicio de transparencia para ayudar a reducir la brecha. El salario base que recibe como director global de TikTok es de 220.000 dólares anuales, más un bonus de 55.000 dólares, más una prima de 30.000 dólares.

"No pude evitar pensar en cómo este secreto [el de no relevar el sueldo] afecta a la discrepancia en los salarios. Imagina el poder entablar negociaciones salariales para un puesto... y ya saber cuánto gana alguien de ese equipo", concluye Martínez.