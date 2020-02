Esta empresa publica los sueldos en internet y el salario medio es de 89.000 €

Los salarios de los empleados son uno de los secretos mejor guardados de las empresas privadas. La norma habitual es la de no compartirlos con la plantilla, pero una empresa anglosajona ha hecho todo lo contrario con el fin de ser transparentes con sus empleaados, reforzar la equidad y la igualdad de sueldo entre hombres y mujeres.

Se trata de Buffer, una empresa que creó una herramienta para la gestión de las redes sociales. Desde 2013, los sueldos de sus 86 empleados están publicados en internet, concretamente, en esta hoja de cálculo de Google a la que se puede acceder a través de este enlace.

En este documento se puede consultar el nombre de los empleados, su puesto, su lugar de trabajo, el coste de la vida en la ciudad en la que está empleado y su salario base: la media en Buffer es de 89.028 euros.

El CEO, Joël Gascoigne, gana 256.000 euros al año, y en los meses siguientes a la publicación de los salarios de la empresa, la firma recibió más 2.886 demandas de empleo, según explica 'The Guardian'.

Asimismo, la publicación de los sueldos permitió a miembros de la plantilla negociar en base a las cifras sus futuros aumentos de salarios. Este fue el caso de Arielle, Estratega de Comunidad en Buffer, quien negoció un aumento tras ser ascendida de puesto. "La objetividad del proceso me dio más fuerza. No tuve que preguntarme si ganaba lo suficiente o si se me valoraba de forma diferente que a mis compañeros", indica.