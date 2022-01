Las 13 preguntas que usa Google para evaluar a los jefes de todas sus oficinas

La tecnológica Google ha sido diana de polémicas en los últimos meses por la decisión de despedir a cualquier empleado que decida no vacunarse contra la Covid. Esta normativa, que han compartido a través de un comunicado de prensa, advertía a toda su plantilla que revisaría la pauta de vacunación de los trabajadores y suspenderá de empleo y sueldo a cualquiera que no haya justificado su situación en caso de no haber recibido la dosis.

Desde sus sedes, se han tomado muy en serio las medidas para prevenir los contagios y ante el aumento de los casos, ha flexibilizado el teletrabajo para todos los empleados. Después de las navidades, suspendió el regreso obligatorio a las oficinas de Estados Unidos y según informan en sus comunicados, esperaran al próximo año para evaluar la situación.

Como muchos saben, Google aplica jornadas laborales alternativas y llena sus oficinas de espacios de relax o diversión que promuevan la creatividad. Es por ello, que aplicar el trabajo híbrido no ha sido un impedimento para ellos en los últimos años. Pero no es el único sistema novedoso, habitualmente los empleados deben rellenar encuestas acerca del trabajo que realizan sus responsables directos, de modo que la compañía pueda saber si lo están haciendo correctamente.

Retener el talento

Con estos formularios y encuestas buscan atraer y retener el talento del que disponen así como identificar a los mejores líderes de cada oficina. Además, estas evaluaciones les permiten conocer los puntos fuertes o débiles de cada equipo y adaptarse a sus necesidades.

En total, según apuntan en la web especializada INC, realizan un total de 13 preguntas. Aunque la mayoría son de sí o no, resultan de lo más exigentes. Se pueden dividir en tres categorías: en primer lugar aquellas que fomentan el crecimiento personal, otras destinadas a valorar su trabajo diario y algunas más concretas sobre si los jefes disponen de la inteligencia emocional necesaria para tratar con los empleados.