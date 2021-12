Google despedirá a cualquier empleado que no esté vacunado contra la Covid-19

La tecnológica estadounidense Google ha anunciado que suspenderá de empleo y sueldo a cualquier empleado que no reciba la vacuna contra la Covid-19. A través de un comunicado interno al que ha tenido acceso la CNBC, se ha informado a la plantilla de que aquellos que no hayan recibido ninguna dosis del fármaco inyectable tendrán un periodo de siete meses para proceder a ello. En caso contrario, serán inmediatamente despedidos. En este sentido, se trata de la primera gran empresa que aplicará una medida de semejante calibre en suelo estadounidense.

A día de hoy, únicamente están obligados a informar de su pauta vacunación contra la Covid-19 los trabajadores de la administración federal. El comunicado indica que los empleados de Google tuvieron hasta el pasado 3 de diciembre para declarar su estado de vacunación a la empresa y enviarle la documentación necesaria que acredite dichas inyecciones. O, por el contrario, alegar algún tipo de impedimento religioso o médico que justificara dicha decisión. Con la información en manos de la compañía, se examinó caso por caso la correspondiente obligatoriedad.

Sin embargo, aquellos que no hayan justificado la pauta completa o parcial de la vacuna contra la Covid-19, la empresa procederá a abrir una licencia administrativa pagada durante 30 días. En caso de que durante este tiempo no se hayan vacunado, esta licencia se prorrogará por un máximo de 6 meses pero no recibirán ningún tipo de remuneración. Es decir: sin sueldo. Una vez transcurra este periodo, si el empleado no se ha vacunado, será finalmente despedido.

Intento definitivo

No es la primera vez que Google tiene problemas con su plantilla con asuntos relacionados con la administración de la vacuna contra la Covid-19. El pasado mes de julio su CEO, Sundar Pichai, exhortó a todos sus trabajadores que volviesen después de las vacaciones de verano vacunados completamente. Según detalla la CNBC, el conflicto llegó hasta tal punto que un grupo de empleados firmó y distribuyó un comunicado donde exponía sus motivos contra esta medida.

Las empresas contarían con respaldo legislativo



En España las empresas podrían contar con legislación que les posibilite el control serológico sin necesidad de que el Gobierno imponga la vacuna. Conforme la Ley 31/1995 de prevención de Riesgos Laborales, se autoriza la vigilancia del trabajador y su salud bajo autorización expresa, es decir, de forma voluntaria. Esta voluntariedad podría quedar exceptuada si supone un riesgo para el resto de compañeros. También entraría en juego el Real Decreto 664/1997 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

Si un empresario detecta un riesgo para sus trabajadores, este está en la obligación de informarlo. En el supuesto de que exista una vacuna, por ejemplo, ha de notificar los beneficios de su inyección e incluso ponerla a disposición de su plantilla en caso de que lo demanden. Por otra parte, si a alguien no se le contrata por no estar vacunado contra Covid-19, se podría interpretar como una vulneración de los derechos fundamentales.