La Navidad se palpa en el ambiente y hasta en las estanterías de los supermercados, donde el turrón le quita cada vez más espacio al gazpacho o las frutas de temporada. Las marcas y los anuncios ya se encargan de fomentar el habitual consumismo de la población entre noviembre y diciembre, por lo que cada vez queda menos tiempo para poder ahorrar antes de las tradicionales cenas de Navidad, regalos o viajes. Por eso, si no aún no has previsto los gastos que vendrán en las próximas semanas, tal vez deberías plantearte trucos como, por ejemplo, cómo ahorrar 1.400 euros para Navidad empezando con solo un euro a la semana.

Sean Pyles, experto en gestión de las finanzas personales, explica en este artículo de 'Money' lo que denomina el "desafío de ahorro de las 52 semanas", un método de ahorro basado en la progresión aritmética y apto para todos los bolsillos. El objetivo no es tanto conseguir una cantidad desorbitada como acostumbrarse al hábito de ahorrar. Por ello, se comienza ahorrando un euro la primera semana de diciembre, para después ahorrar dos euros la semana siguiente, tres euros la semana posterior... y así sucesivamente, añadiendo cada semana del año un dólar a la cantidad a ahorrar. Al final de las 52 semanas (en diciembre del año siguiente) tendrás prácticamente 1.400 euros.

Cómo ahorrar para Navidad si aún no lo has hecho

Sin embargo, este propósito solo vale a un año vista; si aún no has empezado a ahorrar, Pyles recomienda una serie de trucos, empezando por pasa en primer lugar por hacer un análisis concienzudo no solo de tu situación financiera, sino también de tu capacidad de ahorro. Para ello, propone calcular cuáles son los gastos fijos (hipoteca o alquiler, teléfono, internet, gasolina...), cuáles son los gastos que normalmente empleas en ocio y artículos que deseas (comer fuera, ir al cine, etc.) y, después, determinar cuál es la cantidad que te queda, teniendo en cuenta un ligero margen para contingencias.

En este sentido, autoimponerse un límite de gasto es el paso más evidente para empezar a ahorrar. Por eso, según el coach financiero de Los Ángeles Dominique Reese, para crear el presupuesto necesario para Navidad, lo mejor es empezar por reducir los gastos de ocio en el tiempo que queda hasta las fiestas: reduce las veces que comes fuera o vas al cine y, si es necesario, cancela temporalmente un par de servicios de suscripción mensuales. El siguiente paso es crear una lista de regalos que se ajuste a tu presupuesto (y esto sirve también para el 'Black Friday'), aprovecha las buenas ofertas que veas para esas fechas.

Reese recomienda que, si tu presupuesto es ajustado, piensa en reducir las cantidades destinadas a cada regalo o, directamente, reducir la lista de personas a las que regalar. Otra idea que sugiere es hacer un 'amigo invisible' con límite de gasto entre la propia familia o amigos, al estilo de lo que se suele hacer en el trabajo. Y, cuanto antes empieces a planificar esos regalos, mejor. Reese explica que, si bien el Black Friday o el Cyber Monday suelen tener grandes ofertas, no está de más ir buscando incluso antes.

Por último, conviene ir pensando en la cesta de la compra. Aunque suene excesivo, ir comprando todos aquellos artículos no perecederos (latas, conservas) o que se puedan congelar unas semanas antes de Navidad, no solo te permitirá evitarte el engorro de ir al supermercado cuando está abarrotado, sino que también podrás ahorrar parte de lo que costarán los productos navideños en esas fechas, cuando se suelen inflar los precios considerablemente.