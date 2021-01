Los 10 mejores destinos sin descubrir para hacer viajes baratos durante 2021.

Si la vacuna del coronavirus lo permite, este año podría ser ideal para conocer países y lugares remotos en los que perderse unos días o semanas. Quizás incluso para viajar más allá de nuestras costas durante este verano, porque una de las principales actividades económicas afectada por la pandemia mundial ha sido el turismo. Y los viajeros ya empiezan a hacer planes para este 2021 que promete mucho más que el 2020. Por eso, algunas webs como Tripadvisor ya reúnen los principales destinos preferidos por sus usuarios de cara al nuevo año. Estos son 10 de los mejores destinos sin descubrir y baratos, según los propios viajeros.

10. Darwin (Australia) - 651 euros

10. Darwin (Australia) - 651 euros Pixabay

Aunque no sea tan conocida como otros destinos como Sídney o Canberra, Darwin, próspera capital del Territorio del Norte australiano cuyo nombre se debe al célebre científico inglés, atrae a viajeros de todo el globo por su estilo de vida tropical y al aire libre, tal y como destacan desde Tripadvisor. "A tan solo unos minutos del centro de la ciudad, encontrarás restaurantes frente al mar y podrás tener aventuras con cocodrilos, aprender historia o acceder a las islas Tiví. La ciudad ofrece suficientes cosas que hacer para llenar toda una semana o un fin de semana", añaden. Desde España, hay vuelos directos a Darwin a partir de 651 euros ida y vuelta en Skyscanner.

9. Winnipeg (Canadá) - 423 euros

9. Winnipeg (Canadá) - 423 euros Pixabay

El clima en Canadá parece de otro planeta: por ejemplo, en Winnipeg la temperatura media varía a lo largo del año de -19 °C a los 27 °C. Pero son esos fríos inviernos los que han ayudado a que la capital de Manitoba sea uno de los principales centros culturales de Canadá. "Cuando las temperaturas bajan, lo mejor que se puede hacer es disfrutar del Royal Winnipeg Ballet, la compañía de danza más antigua de Canadá, o pasear por alguno de los museos y galerías de arte. En verano ofrece actividades como ir al zoo o montar en canoa", según Tripadvisor. Y volar este enero sale a partir de 423 euros ida y vuelta, según Skyscanner.

8. Alvor (Portugal) - desde 33 euros*

8. Alvor (Portugal) - desde 33 euros* Tripadvisor

Esta antigua aldea de pescadores en la costa sur de Portugal se ha convertido en un destino turístico para los más exigentes. "Puedes pasar un día o dos en la playa principal de Alvôr o, si lo prefieres, buscar una de las calitas apartadas que salpican toda la costa. Por la noche, puedes dar un buen paseo por las calles adoquinadas del lugar, seguido de una deliciosa cena a base de marisco fresco, y acabar la noche disfrutando de música en directo en uno de los numerosos y animados bares", según Tripadvisor. Por desgracia, no existe vuelo directo a Alvor, por lo que la opción más económica es ir hasta Lisboa por 33 euros ida y vuelta y, desde allí, recorrer los 190 kilómetros que la separan de Alvor. Evidentemente, también se puede viajar en coche.

7. Mirissa (Sri Lanka) - desde 490 euros*

7. Mirissa (Sri Lanka) - desde 490 euros* Tripadvisor

Sri Lanka se ha convertido en un gran destino turístico en la última década. Al borde de dos bahías arenosas separadas por una isla rocosa a la que se puede llegar con la marea baja, Mirissa está escondida en comparación con otras ciudades turísticas más concurridas de Sri Lanka. "Aunque las tranquilas arenas están plagadas de bares y puestos de alquiler de surf, lo que verdaderamente causa sensación son los paseos en barco de mayo a noviembre para observar las ballenas", según Tripadvisor. Desde España se puede volar a la capital, Colombo, por 490 euros y, desde allí, recorrer los 150 kilómetros que la separan de Mirissa.

6. Petropolis (Brasil) - desde 348 euros*

6. Petropolis (Brasil) - desde 348 euros* Pixabay

Si alguna vez te cansas de las playas y el sol de Brasil (cosa dudable), el país sudamericano tiene joyas escondidas en todos los rincones de su vasta extensión. Por ejemplo, Petropolis, una ciudad a solo 68 kilómetros de Río de Janeiro y enclavada entre verdes cordilleras que deja imágenes tan insólitas como la del Palacio Quintandinha que se puede ver en la imagen. Ubicada en las montañas de la Serra dos Órgãos, en el valle de los ríos Quitandinha y Piabanha, Petrópolis es un destino popular de vacaciones para los brasileños. Además de la belleza de los alrededores, la principal atracción es el palacio de verano de la exfamilia imperial brasileña, que actualmente hospeda el Museo Imperial brasileño, especializado en la historia imperial. Se puede volar a Río de Janeiro desde 348 euros ida y vuelta.

5. Takamatsu (Japón) - 653 euros

5. Takamatsu (Japón) - 653 euros Pixabay

"¿Por qué tantos viajeros se enamoran perdidamente de Takamatsu? Por los momentos de pura serenidad que encuentran al sentarse junto a un estanque koi en el exquisito Jardín Ritsurin, antes de entrar en una casa de té para ver una antigua ceremonia. Por los interminables kilómetros de exuberante paisaje y las infinitas vistas del ondulado Pacífico. Por la constante búsqueda de la historia japonesa en la cercana aldea de Shikoku y el sabor umami del sushi más fresco", según Tripadvisor. La mejor noticia es que se puede volar directamente desde España a Takamatsu, en la prefectura de Kagawa, a partir de 653 euros ida y vuelta.

4. Tánger (Marruecos) - 20 euros

4. Tánger (Marruecos) - 20 euros Pixabay

Situada en el Estrecho de Gibraltar, Tánger ha mantenido su relevancia como enclave estratégico durante mucho tiempo. Y, por eso, es un lugar idea para visitar si te gusta la Historia: "Gobernada, durante siglos, por oleadas de conquistadores, incluyendo romanos, vándalos, bizantinos, árabes y portugueses, la ciudad tiene una antigüedad de más de dos milenios y medio, lo cual la convierte en la más anciana del Norte de África. La medina, kasbah, bazares y souks son los escenarios más vibrantes del país, y sus playas son excelentes", según Tripadvisor. Se puede volar directamente desde España desde 20 euros ida y vuelta.

3. Franschhoek (Sudáfrica) - desde 439 euros*

3. Franschhoek (Sudáfrica) - desde 439 euros* Pixabay

El pueblo de Franschhoek (el "rincón francés", del neerlandés Franschen Hoek), escondido entre los Viñedos del Cabo, en Sudáfrica, se conoce como la capital de la gastronomía y el vino del país. "Las calles están bordeadas de árboles y repletas de galerías y tiendas de antigüedades. Los viñedos, con más de 300 años de historia, alfombran las colinas a las afueras de la localidad. La cata de vinos, la pesca de trucha y el senderismo son algunas de las actividades que se pueden realizar. El Museo Conmemorativo de los Hugonotes rinde homenaje a los primeros pobladores de la ciudad, fugitivos de la persecución religiosa en Francia", según Tripadvisor. Se puede volar desde España a Ciudad del Cabo desde 439 euros ida y vuelta y, desde allí, viajar a Franschhoek, a unos 80 kilómetros.

2. Ipswich (Reino Unido) - desde 12 euros*

2. Ipswich (Reino Unido) - desde 12 euros* Tripadvisor

No hay vuelos directos a Ipswich, por lo que la mejor opción en estos momentos es viajar a Londres desde 12 euros ida y vuelta (aunque la variación de la situación de la pandemia en Reino Unido podría modificar al alza estos precios en el futuro) y, desde allí, recorrer los 130 kilómetros que la separan de Ipswich. Según los viajeros, no hay mejor manera de descubrir el estilo de vida inglés que un viaje a Ipswich, en East Anglia. "Es una de las comunidades más antiguas de la nación y un destino que ha logrado mantener su encanto histórico intacto. Con tantas oportunidades de pasar largos días de relax paseando por el arboreto de Christchurch Park, viendo un espectáculo en el famoso teatro Regent o simplemente bebiendo una pinta o comiendo 'fish and chips' en un pub local, no es de extrañar que todo aquel que lo visite se enamore del lugar", según Tripadvisor.

1. Île d'Oléron (Francia) - desde 20 euros*

1. Île d'Oléron (Francia) - desde 20 euros* Tripadvisor

Puede que para muchos sea desconocida esta isla al oeste de Francia, cerca de Burdeos y Nantes, con una belleza natural brutal. Pero lo cierto es que "es la isla más grande de la costa atlántica francesa y es uno de los lugares más singulares del país: un lugar tranquilo para relajarse y disfrutar de marisco fresco, rodeado de playas de arena fina y olas casi perfectas para hacer surf. Es el lugar ideal para recorrer en barco o en bicicleta", tal y como señalan desde Tripadvisor. No hay vuelo directo a la isla, así que la opción más económica es volar a Burdeos por 20 euros ida y vuelta y, desde allí, recorrer por carretera los 180 kilómetros que la separan de Île d'Oléron.