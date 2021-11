Así ha logrado Warren Buffet llegar a la cima del éxito con este valioso consejo

Con únicamente 10 años de edad, Warren Buffett se mudó a Nueva York (Estados Unidos) con su padre. En una de sus primeras excursiones al centro de la Gran Manzana, se pasearon por varios lugares emblemáticos hasta llegar a Wall Street. Por aquel entonces, a principios de los años 40 del siglo XX, su padre era corredor de bolsa y la gran depresión económica aún acuciaba a la economía estadounidense.

Warren se quedó maravillado por el ambiente frenético que se respiraba dentro en el parqué del mercado de valores más importante del mundo. Decenas de hombres se paseaban de un lado a otro con chaquetas, trajes, camisas y coloridas corbatas. Todos ellos no paraban de gritar fórmulas, precios, cuantías, otras consignas que no hacían más que mover dinero de un punto a otro de la sala.

Cuando se acercó el descanso, Buffett y su padre compartieron el tiempo del almuerzo con un compañero holandés llamado At Mol, que integraba el comité de dirección de Wall Street. Tras este encuentro un hombre desconocido se acercó a la mesa para venderles tabaco mostrando un gran abanico de hojas y tonalidades para elegir. Mol indicó una de ellas y el vendedor se dispuso a liar un cigarrillo.

El nacimiento de una leyenda

"Fue cuando pensé: ya está. Nada puede ser mejor que esto, un cigarrillo liado a mano", detalla en su biografía el genio de las finanzas, cuyo título es 'La bola de nieve: Warren Buffett y el negocio de la vida'. Este punto de inflexión, para el pequeño Warren de aquel entonces, supuso un antes y un después para llegar a convertirse en una de las leyendas más reconocidas en el mundo de los negocios.

"La diferencia entre la gente que tiene éxito y la gente realmente exitosa es saber decir que no"

Conocido como el 'Oráculo de Omaha', el que es uno de los multimillonarios más importantes del mundo, es CEO de Berkshire Hathaway, una de las sociedades tenedoras más notorias del panorama internacional. Es decir, una sociedad que es dueña total o parcial de las acciones de varios grupos empresariales gracias a sus iniciativas e inversión. Pero ¿cómo ha llegado Warren Buffett hasta la cima? Nada más y nada menos que con esta recomendación.

Marcar límites

El emprendedor recibió una valiosa enseñanza hace años. Según sus propias palabras, el tiempo es el mayor bien con el que cuenta el ser humano y por eso hay que "protegerlo religiosamente". "La diferencia entre la gente que tiene éxito y la gente exitosa es que la gente realmente exitosa sabe decir que no a casi todo", recalca Warren. Gracias a esta simple palabra de dos letras es cómo Warren ha marcado su diferencia.

En ese sentido, no conviene descuidar la salud mental, el autocuidado o el tiempo que uno dedica a su familia o aficiones. Si no uno es capaz de cuidarse a sí mismo, no será capaz de cuidar a su propia empresa. Es por lo que marcar los límites con tus relaciones, el trabajo y atender a tus intereses siempre irá en beneficio propio. Es tu vida, toma el control sobre ella, vive tu vida.