Altair busca escalar puestos como gestora independiente y lograr los 1.000 millones

Altair Finance Asset Management tiene una ambiciosa 'hoja de ruta' para situarse entre las gestoras 'top' de nuestro país en un horizonte de cuatro años. Antonio Cánovas del Castillo, fundador y CEO de la firma, ha señalado en un encuentro con periodistas que "pretendemos alcanzar los 1.000 millones de patrimonio en cuatro años". Todo un desafío para una gestora cuyo tamaño se sitúa por debajo de los 200 millones de euros y que no descarta participar en la concentración que se producirá en el sector.

La cifra de los 1.000 millones, "alcanzable" en dicho horizonte temporal, se realizará con el lanzamiento de nuevos productos. La firma trabaja en un fondo de inversión libre con comisión cero en renta fija, que se ha encontrado con la negativa de la CNMV en un primer momento, pero que la compañía confía en solventar con su 'plan B'. Además, la buena marcha de los fondos también ayudará a arañar nuevos clientes ya que "lo que más nos funciona es el boca a boca" ya que todas las gestoras independientes tenemos el problema de la distribución.

La rentabilidad de sus productos ha ayudado durante el pasado 2019 a ganar peso. El Altair Patrimonio II, su fondo mixto defensivo, se ha disparado un 8,43%; el Altair Inversiones II (fondo mixto global) ha subido un 10,66% y su fondo 100% de renta variable, el Altair European Opportunities, ha volado un 20,45%. Motivos de optimismo para la firma y que hacen que "captemos clientes de gestoras en las que están descontentos", como ha señalado Antonio Cánovas del Castillo.

Juan Cánovas del Castillo y Alberto Sánchez, los gestores del Altair European Opportunities, no han lanzado las campanas al vuelo y han destacado su filosofía de inversión 'bottom up' y de caso por caso. Los expertos del fondo, pese a contar con una exposición de un tercio a España, no arrojan elevado optimismo a nuestro país ya que abogan con invertir en compañías con gran presencia internacional. "Nuestra cartera obtiene más de tres cuartas partes de su negocio fuera de España". Además, han destacado que "no invertimos en el sector bancario y solo tenemos a Bankinter y es por su negocio de seguros. Tampoco en grandes salvo Iberdrola o Cellnex ya que el Ibex es un índice que está arrastrado por los bancos y por las Telefónicas".

Las oportunidades del Altair European Opportunities están en compañías con alta rentabilidad por dividendo como Logista, activos de larga duración como infraestructuras o eléctricas con renovables entre las que "nos gusta Iberdrola", exposición a Asia y la revolución tecnológica, y a sector farmacéutico o salud debido a la fuerte aceleración en innovación y el envejecimiento "entre las que destacamos Iberdrola".

Salvador Díaz, asociado senior de gestión de Altair, ha dado la visión global de la gestora y ha destacado que "el mercado será más volátil ya que los bancos centrales adoptarán un papel más neutral". Desde la firma se alejan de términos como 'caros' para definir como está la renta variable pero sí señalan que "las valoraciones son exigentes". Los expertos de la gestora alejan la posibilidad de una recesión y coinciden en recalcar que el ciclo económico se ha dilatado pero con poca fuerza, "de ahí que todavía no se haya agotado". Además, en el eterno debate sobre el 'value' y el 'growth' prevén que los segundos se sigan imponiendo a los primeros pero se desmarcan de dichas filosofías ya que "hay que buscar calidad en la renta variable".