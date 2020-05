Las tecnológicas dibujan una V en bolsa sin síntomas de fatiga en su valoración

El S&P 500, índice de referencia de Wall Street, se desplomó un 33,8% durante la crisis del coronavirus. Un desplome que responde a las medidas de confinamiento, que paralizó la economía en casi todos los países del mundo. Sin embargo, desde el pasado 23 de marzo los inversores habrían descontado el mayor impacto a corto plazo de la epidemia y el selectivo se ha recuperado más de un 35%. Este cambio de tendencia no puede observarse sin un análisis más exhaustivo.

No todos los sectores se han comportado igual, ni han tenido el mismo peso en la selectivo norteamericano. Si las energéticas se han difuminado como consecuencia de la volatilidad en el petróleo, las tecnológicas han salvado los muebles de la bolsa estadounidense. El desbarajuste es tal que seis compañías han sido capaces de soportar la incertidumbre global por el Covid-19: Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Google y Netflix. Por capitalización bursátil representan ya el 21,8% (5,8 billones de dólares) del conjunto del mercado norteamericano (26,5 billones de dólares). Es decir, lo que pesan dentro de la bolsa representa ya un quinto del total. Un porcentaje que no se veía desde el estallido de la burbuja puntocom.

Un porcentaje que no se veía desde el estallido de la burbuja puntocom. “En Estados Unidos, este fenómeno se acentúa aún más por la favorable evolución de las mayores empresas del S&P (Microsoft, Apple, Amazon, Facebook y Google), mientras que los sectores cíclicos siguen quedándose atrás en el mercado”, comenta el equipo de expertos Bank Degroof Petercam. El panorama invita a plantearse si, realmente, las tecnológicas tienen una mayor capacidad de crecimiento. Especialmente, las que se basan en modelos más digitales y no necesitan la distribución de productos físicos. Y es que no es lo mismo una empresa como Apple, dependiente de la comercialización de dispositivos como los iPhone o los iPad, que Google o Netflix, cuyos modelos de negocio son más digitales.

Así, encontrar el futuro ganador de Wall Street no es fácil. En primer lugar, está el efecto de la "crisis como madre de la invención", en el que el hecho de verse obligado a permanecer en casa ha beneficiado al ecommerce, a las videoconferencias y al teletrabajo. “El cierre de las tiendas, oficinas y grandes almacenes ha obligado a las empresas a innovar y a hacer viable el trabajo a distancia”, explica Keith Wade, economista jefe de Schroders.

Por eso, no es sorprendente que estas empresas tecnológicas hayan liderado el repunte de los mercados bursátiles de EEUU. "Hay mucha más confianza y visibilidad en el sector tecnológico y los inversores están y seguirán dispuestos a pagar una prima por empresas como Google, Amazon o Facebook… Esto, en realidad, no ha hecho más que empezar”, comenta Keith Lerner, estratega jefe de mercados de SunTrust.

Amazon se sitúa a la cabeza

¿Cuáles pueden salir más beneficiadas y quién sobresale como la que más posibilidades tiene de llevarse el gato al agua durante los próximos años? Especialmente, destacarán que se replanteen sus cadenas de producción y las que puedan tener una mayor diversidad de sus proveedores. Este es el caso fundamentalmente de Amazon, que cada vez tiene una mayor penetración en el mercado del comercio electrónico y cuya diversificación de su negocio sigue generando apetito para los inversores y la sitúa como la compañía con más probabilidad de escalar más peldaños en Wall Street. Tanto, que Bank of America situaba recientemente su potencial hasta más de un 25% por encima de su cotización actual.

“Amazon es el gran ganador en el futuro más inmediato de todas las tecnológicas, puesto que han implementado todas las estrategias necesarias para que el comercio online siga el crecimiento que ha desarrollado hasta ahora”, explica Gina Sánchez, CEO de Chantico Global. De ahí a que se ubique entre la que mejor estructura tiene para desarrollar más crecimiento orgánico y en los mercados.

Big data, inteligencia artificial y robótica como modelos de crecimiento. Pero no es la única, Netflix, Google o Microsoft están poniendo toda la carne en el asador para mejorar sus algoritmos. Todas ellas están apostando por el big data como una de las líneas de crecimiento más importantes que puede provocar que, durante la próxima década, sigan situándose entre las empresas que aculen un mayor potencial en bolsa. “Es probable que la inteligencia artificial y la robótica sean las ganadoras, acelerando la cuarta revolución industrial”, dice Wade en relación a los desafíos que tienen que hacer empresas como la fundada por el multimillonario Jeff Bezos.

“A largo plazo, esta transformación tecnológica probablemente aumentará la productividad, ya que reducirá muchos de los insumos asociados a los negocios, como los gastos de viaje y el mantenimiento del espacio de oficinas”, comenta el experto de Schroders. Algo que supone un auténtico desafío para compañías como Amazon, Microsoft, Facebook o Netflix. De ahí a que sea probable que la inteligencia artificial y la robótica afecten al empleo en los mercados emergentes si se ven impulsadas por el deseo de reducir las cadenas de suministro.