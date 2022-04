Amazon regatea la crisis del streaming con su modelo Prime de 'pack digital'

Amazon se encuentra sobre una base sólida después de presentar sus cuentas y ya hay algunos expertos que apuntan a que podría tener una rentabilidad por encima de la media del mercado, al margen del terremoto que se está generando en el sector del streaming tras los últimos resultados de Netflix, del que también es parte. Todo ello, a pesar de que las perspectivas económicas a nivel mundial y en EEUU son cada vez más nubladas. O, al menos, es lo que consideran expertos como los de Citi, que en su último informe ensalzan el potencial que puede tener para 2022.

El analista Ronald Josey, que asume la cobertura del sector tecnológico en Citi, añadió a Amazon al focus list de la firma en su última nota distribuida a inversores institucionales. “Vemos a Amazon como una de las empresas mejor posicionadas en nuestro universo de cobertura en algunos de los mayores vectores de crecimiento de Internet: comercio electrónico, publicidad online y la nube, entre otros”, escribe Josey.

El negocio del comercio electrónico de Amazon está experimentando la presión de la inflación, incluido el aumento de salarios y costes de transporte. Sin embargo, Citi señaló las inversiones recientes de la compañía para aumentar su escalabilidad amplía la fortaleza de la empresa para seguir prosperando en ese escenario. "También creemos que Amazon puede generar más gasto por parte de los consumidores en tiempos de incertidumbre económica, como lo ha hecho en el pasado, sin mencionar que el negocio está más diversificado en AWS con márgenes más altos e ingresos por publicidad”, escribió Josey.

No obstante, la parte de streaming es la que genera más dudas dentro de sus líneas de negocio, aunque en su caso de una forma más residual. Un reciente informe de Kantar, por ejemplo, desvela las cancelaciones que se están produciendo en el sector en el Reino Unido, que igualmente pueden extrapolarse a otros mercados como Estados Unidos.

Un total de 1,51 millones de servicios fueron cancelados en los primeros tres meses de 2022, según la firma de análisis, de los que 500.000 se atribuyen al “ahorro de dinero”, como consecuencia del incremento de los costes energéticos y de los productos de alimentación. Alrededor del 58% de los hogares británicos ahora tienen al menos un servicio de streaming de pago.

Los investigadores dijeron que la proporción de consumidores que planean cancelar suscripciones indicando que la razón principal es “querer ahorrar dinero” había aumentado a su nivel más alto con un 38%, frente al 29% en los últimos tres meses de 2021. El informe desvela que la serie de Amazon Prime, Reacher, fue el título más visto en los primeros tres meses de 2022, seguido de Ozark e Inventing Anna en Netflix.

Con todo, al contrario que otras compañías ligadas al streaming que han estado penalizadas por el mercado como es el caso de Netflix, debido a su escaso negocio diversificado, Amazon tiene unos mimbres más sólidos por lo minoritario que supone la división de Prime en su actividad. “No debería verse un impacto tan grande en la parte de los contenidos como se ha observado en otras compañías”, comentan los analistas de Pipler Sandler.

El bróker elevó su precio objetivo marginalmente a 4.115 dólares por acción desde los 4.100 dólares. Esta meta se sitúa un 30% por encima de donde cerraron las acciones el pasado martes. Las acciones de la compañía fundada por Jeff Bezos han sido volátiles en 2022 y han bajado alrededor de un 5% hasta la fecha. En abril, las acciones han caído un 3%.

El camino en el segundo trimestre

El mercado mira hacia el futuro, por lo que las reacciones en el corto plazo de la compañía probablemente dependerán al menos tanto de la guía del segundo trimestre como de los anuncios que vaya haciendo la empresa en el corto plazo. Amazon proporcionó una previsión para sus ingresos, pero no para sus ganancias. “Sin embargo, su perspectiva para los ingresos operativos a menudo les da a los inversores una idea general de qué cambio porcentual con respecto al año anterior se espera para la compañía en el resultado final”, dicen desde Pipler Sandler.

Para el segundo trimestre, Wall Street actualmente está modelando que los ingresos de Amazon aumenten un 12% con respecto al ejercicio anterior hasta los 126.400 millones de dólares y el beneficio por acción ajustado caiga un 26% hasta los 11,22 dólares.

Los inversores deben tener en cuenta que el Prime Day anual de Amazon del año pasado se celebró en el segundo trimestre (junio). La compañía aún no ha anunciado la fecha para el evento de este año y es un dato a tener en cuenta. “Este es un gran evento, por lo que presumiblemente tiene un impacto más que relevante (que la empresa no cuantifica) en los resultados”, aseguran desde Citi. En otras palabras, las comparaciones con respecto al año pasado deberían verse afectadas si Prime Day no se lleva a cabo en el mismo trimestre que el ejercicio pasado.

Por contexto, en el último trimestre, el periodo de las vacaciones de Navidad, los ingresos de Amazon aumentaron un 9% con respecto al ejercicio anterior a 137.400 millones dólares. Ese resultado estuvo en línea con el objetivo de los 137.400 millones que Wall Street esperaba y cerca de la horquilla superior del rango de la compañía de 130 a 140.000 millones de dólares. Por segmento, las ventas en Norteamérica y Amazon Web Services aumentaron un 9% y un 40%, respectivamente, mientras que las internacionales bajaron un 1%. De ahí al escaso impacto de la parte del streaming.

El blindaje de Prime

Además, Amazon anunció que permitirá que los comerciantes externos ofrezcan los beneficios del Prime, como los envíos rápidos y gratuitos, junto con la parte del streaming. Esto es un tanto que se está valorando positivamente desde Wall Street por la posibilidad de la captación de los nuevos clientes y el refuerzo de sus actuales números.

La opción, llamada y compra con Prime, inicialmente estará disponible solo por invitación para los establecimientos que ya usan Fulfillment by Amazon, el servicio que permite a las empresas enviar productos a los centros de la compañía y hacer que la empresa tecnológica se encargue del embalaje, el envío, las devoluciones y el servicio al cliente. Los miembros de la suscripción verán el logotipo de Prime en los productos elegibles en las tiendas online de otros comerciantes, y podrán optar por pagar con la información de pago y envío almacenada en su cuenta de Amazon.