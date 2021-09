El atasco marítimo compromete la gran campaña navideña del sector juguetero

El equipaje de Papá Noel y los Reyes Magos para estas Navidades podría ser más ligero. El sector juguetero afronta retrasos de cerca de un mes en la recepción de la mercancía que llega por mar debido al atasco marítimo actual, lo que compromete que los productos que se van a vender en diciembre lleguen a tiempo. Las empresas llevan meses tomando medidas, pero la demanda de contenedores es excesiva frente a la oferta y se enfrentan a costes hasta un 500% mayores. Además, sus costes de fabricación han aumentado, por lo que prevén subir los precios para hacer frente a la situación.

El bloqueo del Canal de Suez marcó el inicio de una serie de circunstancias que han llevado al atasco de las rutas marítimas y que se ha disparado en las últimas semanas tras los cierres durante el verano de los puertos chinos. Desde el país asiático en circunstancias normales la mercancía tarda en llegar entre 30 y 35 días. En los últimos meses, ya sea por falta de espacio en barcos, escasez de contendores o por los retrasos en sí de los barcos -la nueva legislación medioambiental obliga a ralentizar su velocidad-, tardan hasta cinco semanas más. "Desde el pasado mes de junio, tras el cierre del puerto de Yantian, nuestros pedidos desde China hacia Europa y México, al igual que los de otros fabricantes europeos con producción en el país, sufren un retraso medio de en torno a 1 mes", afirma Mathieu Vallée, director de operaciones de Famosa.

El aumento de la demanda de contenedores ha llevado a disparar su coste cerca de un 500% y en la actualidad la tarifa, por ejemplo, de un contenedor 40HQ, llega hasta los 15.000 dólares, según los países de destino. "Conseguir la capacidad necesaria pasa por aceptar pagar contenedores al precio actual de mercado", explican desde Famosa. Este incremento se reflejará en las cuentas anuales de las compañías y la firma estadounidense Hasbro prevé que sus gastos de transporte marítimo serán de media cuatro veces más altos este año respecto a 2020, según anticipó la directora financiera, Deborah Thomas.

Por ahora, las demoras en los embarques reducen la disponibilidad de juguetes durante los meses de septiembre y octubre, pero las empresas esperan llegar a tiempo para la campaña de Navidad, cuando se produce su mayor volumen de ventas. "Confiamos en que haya suficientes productos para cubrir las necesidades de nuestros clientes en los meses de mayor demanda que son noviembre y diciembre", afirma Vallée. Famosa ha adelantado sus pedidos y trabajan "de forma continua con las navieras para aprovechar cualquier oportunidad de espacio".

Los cierres en los puertos chinos han puesto en evidencia la dependencia de las compañías de la evolución del país -los fabricantes de juguetes importan el 50% de sus productos de China-, pero también anticipan cambios. La empresa de juguetes Famosa afirma que han acelerado sus planes de repatriación de parte de nuestra fabricación de Asia a la zona Euro- Mediterránea. "Lo que era parte de nuestra estrategia de desarrollo sostenible, se convierte ahora en una prioridad económica para reducir nuestra dependencia de Asia y por lo tanto reducir nuestros flujos marítimos".

Además, a ello se suma el alza de los costes de las materias primas y la dificultad para lograr provisiones. Oliver Giner, responsable de Promoción Exterior de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ), matizan que hay problemas pero no escasez de estos productos: "Nos cuesta más de lo habitual" y, como consecuencia, repercute en los costes de fabricación. La espiral inflacionista ha provocado que, por ejemplo, un tubo de metal cueste un 40% más o los polímeros -sustancias que usan en la fabricación de juguetes-, valen ya hasta un 90% más. El escenario es extensible a los chips, también pieza clave para muchos juguetes.

Las jugueteras que cotizan en bolsa

El sector de los juguetes no está representado en la bolsa española y su presencia en los mercados internacionales tampoco es excesiva. Hasbro es la principal representación, con una capitalización de casi 13.600 millones de dólares. También cotiza en Wall Street Mattel, aunque con casi la mitad de valor que la anterior, algo más de 7.000 millones. Ambas compañías avanzan en positivo en el año, aunque la segunda con un ritmo mayor, desde enero repunta casi un 18%, que la segunda, que sube casi un 5,5%.

Hasbro ya ha advertido de posibles interrupciones mientras se prepara para un fin de año crucial. Para garantizar la disponibilidad de sus productos durante la temporada navideña, la compañía fabricante, entre otros, de Monopoly o My Little Pony, está aumentando la cantidad de transportistas marítimos con los que trabaja, utilizando más puertos para agilizar las entregas y adquiriendo más productos antes de varios países. Mattel, detrás de, por ejemplo, Barbie o la marca de coches de juguetes, Hot Wheels, igualmente ya avisó en el mes de julio de incrementos en sus precios para hacer frente a los mayores costes.

El golpe de esta situación par los bolsillos de los clientes parece claro. No obstante, Giner señala que "el impacto no se puede generalizar" y señala que la evolución de los precios depende de los productos y su demanda. En ese sentido, añade que los juguetes son un producto "muy sensible" a su precio. Pero el impacto también es "dramático" para las compañías -avisan- justo cuando registran incrementos próximos al 30% en las exportaciones.