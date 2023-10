Carlos March se destaca como el mayor accionista de Alba con el 21% del capital

Carlos March Delgado es uno de los 'insiders' más activos de la bolsa española en lo que va de ejercicio, al menos en lo que respecta al número de cartas que envía a la CNMV comunicando la compra de acciones de Corporación Financiera Alba (CFA). Parece que no hay semana que el presidente del holding controlado por los March deje pasar sin enviar el pertinente formulario detallando pequeñas compras periódicas de títulos y así acumula hasta 52 notificaciones desde enero.

Su actividad se ha intensificado desde que comenzó el verano y tras la celebración de la Junta General de Accionistas del pasado 19 de junio. El presidente acudió a este encuentro con una participación propia del 22,88% y otro paquete de títulos del 28% delegado por otros accionistas, agrupando temporalmente el voto del 48,95% de los accionistas para ese día, según el registro de CNMV.

Pasada la Junta, la participación de Carlos March llegó al 30 de junio en el 20,95% de CF Alba, un 0,07% más, según consta en el informe de resultados semestrales de Corporación Alba, y ahora acaba de superar el 21% del capital. El presidente no ejecutivo del holding ha añadido 277.000 títulos a su posición desde entonces, aunque la mitad procede del dividendo en acciones que repartió el holding en julio y que supuso una ampliación de capital. Para el resto ha tenido que desembolsar 1,6 millones de euros de su bolsillo en operaciones a mercado abierto.

Según el informe semestral de CF Alba a la CNMV con datos hasta el 30 de junio, la segunda posición accionarial era para su hermano Juan March Delgado (19,22%). En tercer lugar todavía aparece Banca March (15%), cuya propiedad está repartida al 100% entre la familia, que a su vez agrupa el 77% de las acciones de Alba. El presidente de la entidad bancaria y vicepresidente de CFA, Juan March de la Lastra, controlaba una participación del 8,76% del capital; Juan March Juan tenía un 5,11%, Catalina March Juan, un 4,63%, y Gloria March Delgado, un 3,72%.

Los datos del informe de resultados del holding, sin embargo, no recogen el efecto dilutivo sobre las participaciones para aquellos accionistas que hayan por el cobro del dividendo en efectivo en lugar de en títulos de Alba, por lo que estos porcentajes podrían todavía variar cuando se actualicen en el informe anual.

Carlos March se destacaría de este modo como el primer accionista de la sociedad con el 21,02% del capital tras estas pequeñas operaciones. Desde que se extinguió el pacto parasocial entre los hermanos March en 2018, el actual presidente ha incrementado su posición en Alba en casi un 3% adicional y, tomando como referencia su participación histórico, en diez años prácticamente se ha duplicado.

En el primer semestre de 2023, la Corporación Financiera Alba registró un resultado consolidado neto de 147 millones de euros, un 24% menos en comparación con los 194 millones de euros del mismo período de 2022. La firma atribuyó el descenso a los menores rendimientos proporcionados de sus participadas, la disminución del valor teórico de las inversiones inmobiliarias y a las mayores ganancias obtenidas en la venta de inversiones en el ejercicio anterior, las cuales no se han replicado este año. No obstante, este descenso fue parcialmente compensado por la evolución positiva en el valor justo de las inversiones financieras.

El Valor Neto de los Activos (NAV) aumentó en un 8,4% durante el semestre, alcanzando los 5.732 millones de euros al 30 de junio de 2023, equivalente a 96,75 euros por acción. Mientras tanto, el precio de las acciones de Alba finalizó el semestre en 48,70 euros por acción, experimentando un aumento del 12,9%. El valor en bolsa de la compañía financiera se eleva por encima de los 2.800 millones de euros en el momento actual. Este jueves cerró en los 46,1 euros por título.

En este período, Alba realizó inversiones por valor de 79 millones de euros y vendió activos por un total de 6 millones de euros, lo que redujo su posición neta de tesorería a 52 millones de euros al 30 de junio de 2023. En junio, se aprobó un aumento de capital liberado en Alba para implementar un dividendo flexible por un total de 57 millones de euros. Sus participaciones principales al cierre de junio eran las formadas por Acerinox (18,5%), Befesa (8,7%), Cie (13,7%), Ebro (14,5%), Global Dominion (5,6%), Naturgy (5,4%) y Viscofan (14,3%)

Entre las inversiones notables realizadas en este período se encuentra la adquisición del 1,5% adicional (hasta el 4,8%) de Technoprobe, una empresa italiana líder mundial en equipamiento para la fabricación de microchips, por 63 millones de euros. Por otro lado, la mayoría del monto de desinversiones mencionado se debe a la venta de la participación del 77,1% en el capital social de Artá Partners, que es propietaria del 100% de las acciones de Artá Capital, SGEIC, S.A.U.

Paramés apuesta por Alba

Corporación Alba cotiza por tanto por debajo del valor de sus participaciones en otras empresas, una característica propia de los holdings financieros cotizados. El descuento en el caso del vehículo de los March es de casi el 50%. En opinión de los analistas de la gestora Cobas AM, "incluso en el caso de Berkshire Hathaway (Warren Buffett), el ejemplo más claro de conglomerado, las empresas holding suelen cotizar casi siempre por debajo del valor neto de sus activos. Estas sociedades, cuyo principal activo son otras compañías, invierten en negocios a veces no relacionados entre sí, sin una lógica clara, y eso puede no gustar a los inversores".

La gestora de Francisco García Paramés se muestra a favor de este tipos de acciones holding o conglomerado como vía a un activo distinto. "Lo cierto es que tarde o temprano todos los holdings cotizan al valor de sus participadas o incluso por encima. Puede ser necesario esperar bastante tiempo a que se cierre el descuento al que cotizan, y puede ocurrir que coticen a su valor real durante un breve periodo, pero es posible aprovechar esa oportunidad", aseguran en un informe esta semana.

Cobas señala que ha invertido "muchas veces" en compañías holding, entre ellas, figura Corporación Alba, conglomerado controlado por la familia March. "Los holdings tienen, en general, la característica de ser procíclicos, por lo que se comportan mejor en los movimientos alcistas de mercado y peor en los bajistas. Algunos cuentan con negocios extraordinarios, escondidos entre otros no tan buenos, e invertir en la matriz suele ser una manera de acceder a ellos con interesantes descuentos", explican en Cobas AM.