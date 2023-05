La CNMV exige a Minor que aclare si va a lanzar una opa de exclusión sobre NH. 

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) pone pie en pared a Minor y le exige mayor transparencia sobre el anuncio de su plan para adquirir acciones de la hotelera NH, en la que figura como accionista mayoritario desde 2018, durante un periodo de 30 días. En concreto, el supervisor le ha pedido información adicional a la firma para arrojar mayor claridad sobre este asunto, "teniendo en cuenta que, conforme a la normativa de opas, debe considerarse oferta pública de adquisición toda propuesta dirigida a los accionistas de una sociedad cotizada cuyo objeto es adquirir todas o parte de sus acciones a cambio de un precio fijo o determinado".

La cotización del grupo turístico liderado por Ramón Aragonés fue suspendida el pasado lunes, después de que el citado Minor informara en su página web sobre los planes de compra de títulos que pretendía llevar a cabo en la hotelera en la que posee más del 94%, por un plazo improrrogable de un mes y a un precio de 4,5 euros por título, lo que supone una prima de casi el 24% con respecto a lo que marcaban antes de que paralizar la negociación de sus títulos. En el momento del anuncio de la CNMV, NH cotizaba en 3,62 euros. "Cualquier operativa o actuación que pueda transmitir al mercado el mensaje de que un inversor o accionista está dispuesto a comprar una determinada cantidad de acciones en unas condiciones fijas, podría constituir un proceso de oferta", señala en el comunicado.

El organismo liderado por Rodrigo Buenaventura, recuerda a este gigante hotelero tailandés que en ausencia de formulación de una opa, el accionista que desee elevar su participación en una cotizada puede anticipar de manera pública esta intención, pero dicho incremento debe realizarse a través de compras a precios de mercado en cada momento. Esta explicación va acompañada del recordatorio de que cuando una sociedad negocie la exclusión de negociación de unas acciones en los mercados regulados tiene que llevar a cabo una opa dirigida a todos los valores afectados por la exclusión y que el precio de dicha oferta pública de adquisición debe "estar lo suficientemente justificado a juicio de la CNMV".

En este sentido, el organismo considera que la información publicada hasta la fecha no permite a los inversores minoritarios formarse un criterio sobre el anuncio con conocimiento pleno de la información privilegiada que existe sobre NH. Por ello, mantendrán en 'stand by' la negociación de los títulos del grupo hasta que su accionista mayoritario no comunique de manera pública una información que permita una negociación "ordenada".

Confianza en la capacidad de NH

El consejero delegado de Minor, Dillip Rajakarier, ha defendido esta operación y destaca su estrategia de reforzar su posición en el capital de NH ante la "confianza en su capacidad para seguir generando valor en sinergias en un futuro próximo". El directivo ha puesto en valor la "solidez" de la marca y de su historial financiero después de la pandemia, que ha quedado reflejado en la recuperación de su negocio y en las aperturas previstas para los próximos años. "Creemos que NH tiene un enorme potencial para impulsar un mayor crecimiento, especialmente cuando se combinan las fortalezas de NH y el resto de Minor", aseguró.

El anunció de esta operación coincide con la publicación de los resultados trimestrales de NH, que ha registrado unos números rojos entre enero y marzo de 36 millones de euros, lo que se traduce en una mejora de 40,9 millones en comparación con el mismo periodo de 2022, cuya actividad se vio afectada por ómicron. La facturación, por su parte, se ha elevado hasta los 407 millones, con un aumento del 74,2% interanual, mientras la deuda ha repuntado levemente en 33 millones, hasta los 340 millones. Las cifras las obtiene después de ejecutar el repago voluntario de los 50 millones que le faltaban del préstamo ICO por importe de 250 millones que solicitó en la pandemia.

La filial de Minor Hotels, NH Hotel Group, es una de las compañías hoteleras urbanas más relevantes del continente europeo y americano, donde opera más de 350 hoteles. Desde 2019 trabajan de forma conjunta en la integración de sus marcas comerciales con presencia en más de 50 países de todo el mundo. Así, juntos representan una cartera de más de 500 hoteles que operan bajo Avani, Anantara, Elewana, Oaks, NH Hotels, NH Collection, nhow y Tivoli.