¿Cómo se elige al sucesor de May? Libra y bolsa viven otra semana clave del Brexit

Reino Unido encara otra semana clave para el Brexit y lo hace con la libra en máximos de enero frente al euro (1,1205 unidades) y con el Ftse londinense revalorizándose cerca del 9% en lo que va de año, en línea con lo que avanza el Ibex 35, pero por debajo del 14% que avanza el Dax de Frankfurt, del 13% que se anota el Cac de París e incluso del rally del 11% que acumula el Mib de Milán.

Esta perspectiva no esconde que la moneda británica ha transitado por un periodo de volatilidad muy intensa que podría repetirse en las próximas semanas o meses. Este jueves, 13 de junio, empieza la criba de candidatos para suceder a Theresa May al frente del partido Conservador y del Gobierno y, lo que es lo mismo, para tomar las riendas del Brexit, un asunto que mantiene muy preocupados a los inversores.

En concreto, los aspirantes a premier, aquellos que han sido avalados al menos por 8 diputados conservadores, van a someterse a una ronda sucesiva de votaciones secretas entre los miembros del Comité 1922 (grupo parlamentario del Partido Conservador en la Cámara de los Comunes), de la que irán quedando eliminados los candidatos menos votados. En concreto, en la ronda de este jueves, se eliminarán los candidatos que no obtengan al menos 16 votos. En una segunda ronda, ya a partir del próximo día 18, se descartará a los candidatos con menos de 32 votos (o al menos votado) de forma sucesiva y hasta que queden únicamente dos candidatos.

A partir de ahí habrá que esperar a ver qué deciden las bases (unos 160.000 miembros del partido 'tory'), que tienen para pronunciarse hasta la semana del 22 de julio. El problema es, tal y como señalan desde la consultora de análisis de mercado MacroYield es que el sucesor no tomará posesión de su cargo hasta después de las vacaciones parlamentarias, esto es, hasta septiembre, por lo que el margen para tratar de renegociar un acuerdo con Bruselas antes de la fecha tope del 31 de octubre es muy escaso.

El exministro Boris Johnson se ha convertido en el candidato favorito en la mayoría de las quinielas, lo que hace temer una salida sin acuerdo y puede que incluso desordenada, puesto que en numerosas ocasiones se ha mostrado partidario del Brexit "cueste lo que cueste". Tanto él como la mayoría de los aspirantes que parten como favoritos consideran inamovible la fecha de desconexión del 31 de octubre. Esto "complica aún más la posibilidad de alcanzar un acuerdo que satisgafa a mabas partes", señalan los expertos consultados.

La Comisión Europea ya ha dejado claro que no quiere tocar el acuerdo de salida y únicamente estaría dispuesta a realizar concesiones en la declaración política. Es cierto que dentro de la Unión la mayor parte de los países estarían dispuestos a conceder una nueva prórroga y no descartan incluso que el nuevo líder británico pueda llegar a solicitarla. Sin embargo, esta posibilidad no gusta lo más mínimo en París, sobre todo al presidente Emmanuel Macron. Esto es así sobre todo tras el fuerte auge electoral del Frente Nacional de Marine Le Pen, partidaria de un referéndum de salida de la UE.

Pese a que se trata de un tema que preocupa y mucho a los mercados europeos, por momentos se ve eclipsado por el otro gran asunto que está moviendo los mercados y que no son ni los datos macroeconómicos que evidencian ya una desaceleración, ni el mensaje de los bancos centrales dispuestos a hacer lo necesario para garantizar la estabilidad. "No hay nada en estos momentos capaz de conseguir lo que consigue Trump, moviendo los mercados en una u otra dirección en función de sus palabras o incluso sin ellas", apunta Victoria Torre, responsable de Análisis y Producto de Self Bank.