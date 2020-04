La 'armada' española contra el Covid-19: ¿cómo lucha cada farmacéutica cotizada?

El sector farmacéutico de nuestro país no ha parado ni parará y el objetivo es claro: luchar contra el coronavirus. Algunas compañías de la 'armada pharma española' se han volcado con la investigación de vacunas y diversos tratamientos para frenar o acabar con el Covid-19. Otras, no menos importantes, se centran en proveer a los hospitales de todo el material necesario y los medicamentos esenciales para aquellos pacientes que se encuentran hospitalizados en las UCIs. ¿El objetivo? No dejar parados los distintos centros que hay en España o que se han habilitado para ello.

La dimensión que está alcanzando el coronavirus en España es relevante no solo porque es uno de los países más damnificados sino porque podría ser uno de los primeros en encontrar la ansiada vacuna. Pedro Duque, ministro de Ciencia e Innovación, señalaba que la investigación del Centro Nacional de Microbiología (CNB) es una de las que está en un nivel "más adelantado", respecto a las otras que se están desarrollando en otras partes del mundo, aunque tardará en llegar.

Grifols, la empresa más grande de nuestro país del sector y una de las compañías que mejor aguanta en el Ibex 35 durante este curso, ha sido una de las más activas aprovechando su gran presencia internacional, sobre todo en EEUU. La compañía ya está colaborando con distintas autoridades estadounidenses para recoger plasma de pacientes recuperados del Covid-19, procesarlo y producir inmunoglobulinas hiperinmunes, colaborando en el desarrollo de estudios preclínicos y clínicos necesarios para ver la eficacia de la terapia. Además, también trabaja con la posibilidad de realizar transfusiones directas de plasma de pacientes recuperados de la infección, línea de investigación a la que ha dedicado una instalación específica en Carolina del Norte (EEUU).

Pharmamar, que se dispara casi un 30% en el Mercado Continuo, ha sido otra de las más activas en las últimas semanas. El Aplidin, un fármaco antitumoral mostraba que tenía efectos inhibidores sobre el coronavirus, según los estudios preliminares realizados en el CSIC. Por tanto, el próximo paso que espera la cotizada gallega sería el visto bueno de Sanidad para llevar a cabo un ensayo en 160 pacientes españoles que, administrando dicho fármaco, reduce la evolución al Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo, principal causa por la que se requiere ventilación mecánica y/o ingreso en la UCI.

La compañía presidida por José María Fernández Sousa-Faro, que tiene una filial en el epicentro de la crisis sanitaria en China, lanzaba un kit de detección del Covid-19. Este producto fue uno de los primeros en ponerse en marcha y cuenta con pedidos por parte de hospitales españoles y también del extranjero, al obtener la correspondiente autorización por parte de las autoridades europeas, algo que ha provocado más de un quebradero de cabeza en nuestro país. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, compraba test de detección rápida a empresas sin licencia y cuyos resultados no serían fiables.

Rovi, que esta semana aumentaba un 20% el salario a los trabajadores que acuden físicamente a su trabajo, es otra compañía que se encuentra trabajando a pleno pulmón. La firma, que cuenta con productos propios y productos comercializados bajo licencia, tiene algunos de sus fármacos entre los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como esenciales para pacientes hospitalizados en UCIs por el Covid-19. En concreto, cuenta con tres: heparinas de bajo peso molecular, Bemiparina (bajo la marca Hibor) y un biosimilar de Enoxaparina, compuesto que se está estudiando ya que se trata de un anticoagulante de uso común en pacientes hospitalizados que podría ser una alternativa terapéutica.

Faes Farma decidía ponerse manos a la obra en labores de prevención del coronavirus. La compañía ponía en marcha la fabricación, de manera excepcional, de miles de litros de hidrogel bajo los principios promulgados por la OMS. De hecho, produce alrededor de unos 3.000 litros al día (espera aumentar dicha cifra) y ya habría elaborado en torno a los 100.000 litros.

Almirall es otra de las grandes de nuestro país. La compañía decidió, ante los primeros casos de coronavirus en nuestro país, alterar las rutas de sus visitadores para no acudir a centros infectados. ¿El objetivo? Concentrar a sus médicos con el objetivo de poner en marcha distintos tratamientos para combatir la enfermedad. La compañía, pese a estar más enfocada en productos dermatológicos o en el antiácido Almax, está inmersa en distintas investigaciones y colabora activamente con Sanidad.

Por su parte, Reig Jofre aplazaba hace algunos días su Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas ya que consideraba necesario centrar todos sus esfuerzos en garantizar la producción y el suministro de medicamentos a la población. De hecho, la compañía cuenta con hasta tres fármacos anticoagulantes, dos con el principio activo de la heparina, considerado de primera necesidad por la OMS