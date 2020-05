Cotización del DAX del 29 de mayo

Sesión bajista para el DAX, que cerró la jornada del viernes 29 de mayo con caídas del 1,65%, hasta los 11.586,85 puntos. El selectivo marcó la cifra máxima de 11.729,98 puntos y un volumen mínimo de 11.575,74 puntos. El rango de cotización para el selectivo entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,31%.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el índice marca una ganancia del 4,63%; por contra en el último año aún mantiene una caída del 2,12%. El índice se sitúa un 15,97% por debajo de su máximo en lo que va de año (13.789 puntos) y un 37,26% por encima de su valoración mínima del año en curso (8.441,71 puntos).

Tras cierre de la sesión bursátil, los cinco títulos que mejor comportamiento tienen son: Henkel AG & Co. KGaA (+0,88%), SAP SE (+0,8%), Wirecard AG (+0,63%), Fresenius SE & Co. KGaA (+0,12%) y Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA ( -0,03%). Por el contrario, las cinco participaciones que peor cotización tienen son Deutsche Lufthansa AG (-6,43%), E.ON SE (-5,88%), Covestro AG (-4,91%), Daimler AG (-4,76%) y Continental Aktiengesellschaft (-4,49%).

Las cinco acciones más negociadas por volumen de títulos intercambiados son Deutsche Bank Aktiengesellschaft (21,70 millones de acciones), E.ON SE (19,90 millones de acciones), Infineon Technologies AG (16,60 millones de acciones), Deutsche Telekom AG (16,40 millones de acciones) y Deutsche Lufthansa AG (14,20 millones de acciones); por otra parte las cinco empresas por volumen de efectivo comerciado son SAP SE (1.008,60 millones de euros), adidas AG (427,80 millones de euros), Daimler AG (426,80 millones de euros), Allianz SE (371,60 millones de euros) y Siemens Aktiengesellschaft (370,60 millones de euros).

