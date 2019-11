Crèdit Andorrà rompe con Paramés: no gestionará sus sicavs por su mala marcha

Nuevo varapalo para Francisco García Paramés en Cobas. Crèdit Andorrà y su gestora han modificado la estrategia mediante la que venían colaborando en los últimos años con el objeto de optimizar la gestión de las IICs propias de Crèdit Andorrà, y diversificar la capacidad de inversión para sus clientes.

Por un lado, el banco comercializará la gama completa de IICs que Cobas AM gestiona en Luxemburgo, confiando en su orientación value. Por otro, se modifica la filosofía de inversión de Crediinvest European Value, ICC que contaba hasta ahora con el asesoramiento de Cobas AM, y que en adelante será gestionado íntegramente por el Grupo Crèdit Andorrà.

Crèdit Andorrà le retira la gestión de sus sicavs millonarias tras los malos resultados. Crediinvest European Value solo avanza un 1,2% este curso y ya en 2018 sufrió un gran varapalo al caer más de un 37%. ¿El motivo? La inversión (entre otras) de Aryzta o Dixons Carphone, que está suponiendo una gran losa en los fondos internacionales de Francisco García Paramés y que se sitúan en el vagón de cola. De hecho, todos los fondos, da igual la categoría, sufren caídas desde que comenzaran a cotizar y algunos acusan un fuerte desplome en sus tres años de vida.

Estos malos resultados han provocado que la pérdida de patrimonio haya sido notable en la sicav de Crèdit Andorrà. Este vehículo se quedó a las puertas de alcanzar un patrimonio de 400 millones de euros y, desde entonces, la mala evolución unido a la pérdida de inversores, ha provocado que el patrimonio sea inferior a los 300 millones.

Con estas decisiones ambas entidades financieras continuarán colaborando estrechamente, con el foco puesto, como siempre, en ofrecer el mejor servicio y productos a todos los clientes, incluidos los de Credit Andorra, interesados en los fondos de inversión con una gestión 'value' de la gestora española.

Cobas pierde el mandato de Crèdit Andorrà pero mantiene el de Norges Bank. De hecho, Francisco García Paramés está irrumpiendo con fuerza en Vocento tanto a través de los tres vehículos de la firma (Cobas Selección, Cobas Iberia, Cobas Global Pensiones) y ya controla de forma directa el 8% de las acciones y otro 3% de manera indirecta está en su órbita a través de los fondos afines de Norges Bank, que se reducirá tras la pérdida de la sicav de Crèdit Andorrà