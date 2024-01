Cinco fondos condicionan su rentabilidad a Grifols con una exposición de más del 3%. 

El informe de Gotham City Research ha pillado sobrevenido a Grifols. La polémica incriminación del 'hedge fund' por supuesto fraude contable ha abocado a la multinacional catalana a sufrir un desplome del 26% en la jornada de este martes. Los argumentos presentados por la firma de hemoderivados, que se escuda en las auditorías "sin salvedades" realizadas por KPMG, al tiempo que tacha de "informaciones falsas y especulaciones" las acusaciones, no han impedido que pierda una cuarta parte de su capitalización, o lo que es lo mismo, 2.200 millones en un sólo día.

Reguladores, inversores y hasta el propio Gobierno de Cataluña siguen de cerca este golpe de timón que, de momento, ha provocado pérdidas millonarias para la compañía en Bolsa y, por ende, para los fondos expuestos a esta cotizada. A nivel nacional, casi 40 vehículos españoles cuentan con una participación en esta compañía del Ibex 35 -sicavs aparte- según datos de 'Bloomberg'. De estos, cinco registran una participación superior al 3% y comprometen su rentabilidad en el arranque del año. Uno de ellos es Metavalor, un producto de Metagestión, que tiene a Grifols entre los valores estrella de su cartera, con un peso superior al 7%.

Este fondo de renta variable está enfocado en la inversión en valor, filosofía con la que apuesta en activos "infravalorados" por el mercado con alto potencial de revalorización. En lo que va de año pierde más de un 1%, perjudicado también por su posición en Solaria, Cellnex Telecom o Técnicas Reunidas. Destacan también CaixaBank Multisalud FI Estándar, que invierte principalmente en empresas del sector salud como Novo Nordisk, AstraZeneca o Johnson & Johnson. Esto le ha ayudado a mitigar la sangría de Grifols, el peso pesado de este fondo (6,47%), con una ganancia acumulada en el inicio de 2024 ligeramente superior al 2,26%.

Completan la lista de los más expuestos Bestinver Bolsa (5,7% de participación), Bankinter Bolsa España (3,5%) y Caja Ingenieros Iberian Equity A (3,05%), siendo este último el que peor balance de 2024 acumula (-0,89%) frente a las modestas ganancias del 0,36% del primero y el comportamiento plano del -0,04% en el cómputo de las primeras sesiones del ejercicio. El precedente de Gotham City, un viejo conocido en el mercado que ha destapado casos como el de Gowex hace casi una década no contribuye a templar los ánimos. El vehículo de inversiones impulsado por Dan Yu ha causado revuelo al asegurar que Grifols ha manipulado la deuda declarada.

Según sus cálculos, la ratio de apalancamiento de deuda y ebitda "está más cerca de las 10 o 13 veces" que de las 6,9 veces que declaró en sus últimos resultados trimestrales, el equivalente a 9.540 millones. Por esta razón, el grupo dedicado a detectar fraudes en cotizadas e invertir en corto sobre las mismas para sacar beneficio de las caídas alega que la deuda de Grifols es "insostenible" y además ha advertido de que las acciones "podrían dirigirse a valor cero". Uno de los puntos clave de estas alegaciones apunta directamente a Scranton Enterprises, la sociedad patrimonial de la familia Grífols y exdirectivos del grupo. En concreto, hacen énfasis en la existencia de supuesto fraude contable sobre Haema y BPC, adquiridas por Grifols en 2018 y que fueron vendidas al citado Scranton.

Según Gotham, estas dos representan más del 40% del negocio a pesar de que su propietario no es la multinacional, sino uno de sus accionistas principales. A juicio de Gotham, esto hincha el ebitda en más de un 32%. Pese a ello, Grifols, que intenta defenderse de las críticas a sus prácticas contables, cuenta con un espaldarazo de los analistas. Entre ellos se encuentra Álvaro Arístegui, de Renta 4, que ha tachado de "inexacto, exagerado y extremista" el argumentario de Gotham. "El informe ataca tanto las normas internacionales de contabilidad en vigor, como las opiniones vertidas por la compañía sobre sus estados financieros, sembrando a su vez dudas sobre la legalidad de la operativa del grupo", espeta Arístegui, para añadir que no aporta "ningún dato nuevo que no fuera ya de conocimiento del mercado".

En este sentido, Patricia Cifuentes, analista de Bestinver, también ha restado importancia, asegurando que "parece que Gotham ha inventado la rueda, pero nadie que conozca la historia debería sorprenderse por ello", señala en referencia a Grifols. En cambio se desmarca de este posicionamiento Javier Cabrera, de XTB, quien hace referencia a que lo normal en casos en los que una compañía aumenta su tamaño a través de adquisiciones es que el margen de ebitda crezca, algo que no ha sido así en Grifols, mientras advierte de que la cotización podría sufrir en el medio plazo. Precisamente el alto nivel de deuda lleva siendo uno de los principales focos de preocupación del mercado desde que comenzaron a subir los tipos de interés, llevando a este valor a sufrir una gran volatilidad en bolsa.

El dardo de Gotham supone un jarro de agua fría para Grifols ahora que aparentemente comenzaba a enderezar su situación financiera gracias al acuerdo para vender el 20% de su participación en Shanghái Raas a Haier por 1.800 millones de dólares, tal y como había prometido en el marco de su plan de desinversión para cerrar 2024 con una deuda de cuatro veces el ebitda. En estas circunstancias, las casas de análisis siguen apoyando, de momento, a Grifols. Con la excepción de Oddo BHF, las actualizaciones llevadas a cabo este martes son positivas, impulsando las recomendaciones de compra a máximos desde marzo de 2021 con más de siete de cada diez apostando por incluirlo en cartera frente al sólo 4% que aconseja vender después de que la acción haya borrado todo lo ganado desde el pasado mes de noviembre.